Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लॉटरी विवाद में पहली बड़ी कार्रवाई, यूआईटी के AEN को APO किए जाने से मचा हड़कंप

Rajasthan News: भीलवाड़ा यूआईटी ऑनलाइन लॉटरी विवाद में सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर जयपुर मुख्यालय भेजा गया है. विभाग ने इसे प्रशासनिक निर्णय बताया, जबकि आंदोलनरत संघर्ष समिति इसे जनता के दबाव और अपनी बड़ी जीत मान रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 18, 2025, 06:04 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
8 Photos
Rajasthan Winter

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला
8 Photos
Aravalli Range

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!
5 Photos
rajasthan government project

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!

सर्दी के लिए कुछ दिनों का इंतजार,मौसम विभाग ने 23 दिसंबर के बाद शीतलहर के दिए संकेत
7 Photos
jodhpur weather

सर्दी के लिए कुछ दिनों का इंतजार,मौसम विभाग ने 23 दिसंबर के बाद शीतलहर के दिए संकेत

लॉटरी विवाद में पहली बड़ी कार्रवाई, यूआईटी के AEN को APO किए जाने से मचा हड़कंप

Bhilwara News: भीलवाड़ा यूआईटी की ऑनलाइन लॉटरी को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे सहायक अभियंता (एईएन) रविश श्रीवास्तव को आखिरकार एपीओ कर दिया गया है. हालांकि विभाग की ओर से इस कार्रवाई को प्रशासनिक कारणों से जुड़ा बताया गया है, लेकिन लॉटरी के विरोध में आंदोलन कर रही संघर्ष समिति इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है. इस फैसले के बाद पूरे मामले ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है.

नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार, भीलवाड़ा में पदस्थापित सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया गया है. फिलहाल उन्हें किसी नई जगह पर तैनाती नहीं दी गई है. आदेश के तहत उन्हें जयपुर सचिवालय स्थित नगर विकास विभाग के मुख्यालय भेजा गया है. जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता, तब तक उन्हें वहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

यूआईटी की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में रविश श्रीवास्तव की भूमिका अहम मानी जा रही थी. बताया जाता है कि लॉटरी की पूरी ऑनलाइन व्यवस्था उन्हीं की देखरेख में संपादित की गई थी. इसी वजह से लॉटरी में सामने आई अनियमितताओं के आरोप सीधे तौर पर उन पर लगे. इन आरोपों को लेकर पिछले करीब दो महीनों से भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी और लॉटरी प्रक्रिया को रद्द करने के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनता के लगातार विरोध और दबाव के बाद यूआईटी अधिकारियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में तकनीकी खामियां रही हैं. इसके बावजूद लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. इस मामले में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात जरूर कही थी, लेकिन जमीन पर सख्ती दिखाई नहीं दी.

इसी बीच सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर भीलवाड़ा आए उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद बैरवा के सामने संघर्ष समिति ने एक बार फिर यह मामला उठाया. संघर्ष समिति के संयोजक विजयपाल सिंह ने दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी रखते हुए कार्रवाई की मांग की. इसके बाद ही विवादों में घिरे यूआईटी के सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव को एपीओ किए जाने का आदेश सामने आया.

हालांकि विभाग ने इस कार्रवाई के पीछे प्रशासनिक कारण बताए हैं, लेकिन संघर्ष समिति इसे अपने आंदोलन की जीत के तौर पर देख रही है. समिति का कहना है कि यह फैसला जनता के दबाव और लगातार संघर्ष का नतीजा है. उनका मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी लॉटरी मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.

फिलहाल रविश श्रीवास्तव को जयपुर भेजे जाने के बाद यूआईटी लॉटरी मामले पर सभी की निगाहें अगली कार्रवाई पर टिकी हैं. अब यह देखना होगा कि जांच की दिशा क्या रहती है और क्या इस प्रकरण में आगे और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news