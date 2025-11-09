Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा के भादू गांव में समाधि को लेकर बवाल! चार घंटे तक चला हंगामा, रातभर मचा हड़कंप

Rajasthan News: भीलवाड़ा के भादू गांव में नाथ संप्रदाय की संत चांदी देवी की समाधि को लेकर विवाद हुआ. परिजन मंदिर परिसर में समाधि देना चाहते थे, जबकि ग्रामीणों ने विरोध किया. प्रशासन की मध्यस्थता से समझौता हुआ और शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 09, 2025, 05:59 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

भीलवाड़ा के भादू गांव में समाधि को लेकर बवाल! चार घंटे तक चला हंगामा, रातभर मचा हड़कंप

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड क्षेत्र के भादू गांव में सोमवार को नाथ संप्रदाय की संत चांदी देवी की बैकुंठी लोहड़ी के दौरान विवाद की स्थिति बन गई. चांदी देवी के निधन के बाद उनके परिजन उनकी समाधि गांव के शिव मंदिर परिसर में बनवाना चाहते थे. परिजनों का कहना था कि चांदी देवी के पति की समाधि भी इसी स्थान पर है, इसलिए परंपरा के अनुसार उनकी समाधि भी वहीं दी जानी चाहिए.

दूसरी समाधि को लेकर किया विरोध
इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में दूसरी समाधि देने का विरोध किया. उनका कहना था कि मंदिर परिसर में नई समाधि बनाने से धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग होगी. बात धीरे-धीरे बहस में बदल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी संजना जोशी, डिप्टी एसपी मेघा गोयल, तहसीलदार उत्तम जांगिड़ और सरपंच प्रतिनिधि कमलेश गुर्जर मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्वक बातचीत की और माहौल को काबू में लिया. करीब चार घंटे तक चली चर्चा के बाद प्रशासन की मध्यस्थता से सहमति बनी कि चांदी देवी की समाधि मंदिर परिसर में नहीं, बल्कि गांव में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाई जाएगी. इसके बाद दोनों पक्षों ने सहमति जताई और चांदी देवी का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण माहौल में कराया गया. इस दौरान पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन की तत्परता से स्थिति हुई सामान्य
मौके पर उप महापौर रामलाल योगी, पूर्व सरपंच अजीत सिंह और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. प्रशासन की तत्परता और ग्रामीणों के सहयोग से स्थिति सामान्य हो गई. ग्रामीणों ने आपसी सौहार्द बनाए रखने और धार्मिक स्थानों की मर्यादा का सम्मान करने का संकल्प लिया. प्रशासन ने भी भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए लोगों से आपसी समझ और संवाद बनाए रखने की अपील की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news