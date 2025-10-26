Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

6 महीने से सूखा नल, प्यासे हैं बगतु का खेड़ा के लोग! चंबल पानी परियोजना बनी मजाक

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के बगतु का खेड़ा गांव में छह महीने से चंबल पेयजल परियोजना का पानी बंद है. ग्रामीण महिलाएं रोजाना एक किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं. हैंडपंप भी खराब पड़ा है. ग्रामीणों ने विरोध कर प्रशासन से जल्द जलापूर्ति बहाल करने की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 26, 2025, 06:22 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त
7 Photos
Marriage muhurat

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Jodhpuri gatte ki sabzi

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, अगले दो दिन झमाझम बारिश का अलर्ट!

जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश
7 Photos
jaipur news

जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश

6 महीने से सूखा नल, प्यासे हैं बगतु का खेड़ा के लोग! चंबल पानी परियोजना बनी मजाक

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र की कावलाश पंचायत के अंतर्गत आने वाले बगतु का खेड़ा गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. पिछले छह महीने से गांव में चंबल पेयजल परियोजना का पानी नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ता है.

क्या बोली ग्रामीण महिलाएं?
ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों को करीब एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ रहा है. कई परिवारों ने अपने घरों में टैंक बनवा रखे हैं और उन्हें ₹1000 खर्च कर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है. ग्रामीण पप्पू गुर्जर ने बताया कि गांव में न तो पशुओं के लिए पर्याप्त पानी है और न ही घर के उपयोग के लिए समय पर पानी मिल पाता है. इस स्थिति से गांव के लोग बेहद परेशान हैं.

महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन
पानी की किल्लत से त्रस्त महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि तीन साल पहले गांव में चंबल परियोजना की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद से एक दिन भी नियमित पानी नहीं आया. ग्रामीणों ने बताया कि बीच-बीच में केवल एक-दो बार ही पानी आया, लेकिन पिछले छह महीनों से गांव में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गांव का इकलौता नल भी खराब
गांव में एकमात्र हैंडपंप भी खराब पड़ा है, जिससे पानी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं बचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि चंबल पेयजल लाइन की मरम्मत कर गांव में जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news