6 महीने से सूखा नल, प्यासे हैं बगतु का खेड़ा के लोग! चंबल पानी परियोजना बनी मजाक

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र की कावलाश पंचायत के अंतर्गत आने वाले बगतु का खेड़ा गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. पिछले छह महीने से गांव में चंबल पेयजल परियोजना का पानी नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ता है.

क्या बोली ग्रामीण महिलाएं?

ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों को करीब एक किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ रहा है. कई परिवारों ने अपने घरों में टैंक बनवा रखे हैं और उन्हें ₹1000 खर्च कर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है. ग्रामीण पप्पू गुर्जर ने बताया कि गांव में न तो पशुओं के लिए पर्याप्त पानी है और न ही घर के उपयोग के लिए समय पर पानी मिल पाता है. इस स्थिति से गांव के लोग बेहद परेशान हैं.

महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

पानी की किल्लत से त्रस्त महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि तीन साल पहले गांव में चंबल परियोजना की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद से एक दिन भी नियमित पानी नहीं आया. ग्रामीणों ने बताया कि बीच-बीच में केवल एक-दो बार ही पानी आया, लेकिन पिछले छह महीनों से गांव में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है.

गांव का इकलौता नल भी खराब

गांव में एकमात्र हैंडपंप भी खराब पड़ा है, जिससे पानी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं बचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि चंबल पेयजल लाइन की मरम्मत कर गांव में जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके.

