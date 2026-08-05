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'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

Bhilwara News: भीलवाड़ा में सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ड्यूटी पर निकलने की तैयारी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रामस्नेही प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 05, 2026, 08:46 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 08:46 AM IST
'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!
Image Credit: भीलवाड़ा में सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह.

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से पुलिस विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब सदर थाना प्रभारी (सीआई) लोकपाल सिंह मंगलवार शाम अपने सरकारी क्वार्टर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर रवाना होने की तैयारी के दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई, जो उनकी कनपटी पर जा लगी. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नाकाबंदी ड्यूटी पर जाने से पहले हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक मंगलवार, शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की ड्यूटी लगी हुई थी. ड्यूटी पर निकलने से पहले सीआई लोकपाल सिंह ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) को फोन कर सरकारी वाहन तैयार रखने के लिए कहा था. इसके बाद वह अपने सरकारी आवास पर वर्दी पहन रहे थे. इसी दौरान सर्विस रिवॉल्वर संभालते समय अचानक गोली चल गई. गोली लगते ही वह फर्श पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

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परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना

बताया जा रहा है कि घटना के समय सीआई लोकपाल सिंह के माता-पिता और उनकी पत्नी घर पर ही मौजूद थे. गोली चलने की आवाज और घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. उनकी पत्नी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया.

गंभीर हालत में निजी अस्पताल किया गया रेफर

महात्मा गांधी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रामस्नेही प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंच गए. अधिकारी लगातार चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं.

दो महीने पहले हुई थी दूसरी शादी
लोकपाल सिंह मूल रूप से अजमेर जिले के विजयनगर क्षेत्र के नादसी गांव के रहने वाले हैं. करीब दो महीने पहले ही उनकी दूसरी शादी हुई थी. इससे पहले उनका पहली पत्नी से तलाक हो चुका था. परिवार में उनके माता-पिता और तीन भाई हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही अधिकारियों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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