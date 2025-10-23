राजस्थान के इस जिले में आएगा बड़ा इन्वेस्टमेंट , हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

Rajasthan News : राजस्थान सरकार की तरफ से इस जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एंव निवेश निगम मिलिटेड रीको को 82.60 हेक्टेअर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है.
Rajasthan News : राजस्थान सरकार की इस घोषणा से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और हजारों रोजगार के मौके स्थानीय लोगों को मिलेंगे. ये भूमि आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम A के तहत स्थापित होगा. जिसमें शर्त ये हैं कि सिर्फ गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक यूनिट ही स्थापित की जाएंगी.
भीलवाड़ा की मांडल तहसील के धुवाला गांव में ये रीको एरिया स्थापित होगा. सीएम भजनलाल शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार पूरे राजस्थान में संतुलित क्षेत्रीय विकास और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्हौने ये भी कहा कि औद्योगीकरण आर्थिक समृद्धि का प्रमुख स्तंभ है. सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के हर एक जिले को नियोजित, सतत और पर्यावरण के अनुकूल विकास का फायदा मिल सके.
धुवाला गांव में ये रीको एरिया औद्योगिक निवेश को बढ़ाएगा और भीलवाड़ा और आस पास के सैकड़ों लोगों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे. धुवाला में रीको एरिया बनने पर बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सहायता के साथ ही उद्योगोंको कुशलता के साथ स्थापनित करने में और संचालित करने में मदद मिल जाएगी. ऐसे में भीलवाड़ा में विकास की रफ्तार बढ़ेगी.
