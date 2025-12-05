Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में बेटे की शादी में निभाई जाती है 'दूध पिलाई' रस्म, जानें क्या है ये अनोखी परंपरा

Rajasthan Rituals: इनदिनों सोशल मीडिया पर राजस्थान में लड़के की शादी में निभाई जाने वाली 'दूध पिलाई' रस्म का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की बहस छिड़ी हुई है. जानिए क्या ये अनोखी रस्म.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 05, 2025, 04:54 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 04:54 PM IST

Trending Photos

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च
9 Photos
Rajasthan Wedding Destination

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा
7 Photos
bikaner

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस
7 Photos
jaipur

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस

राजस्थान में बेटे की शादी में निभाई जाती है 'दूध पिलाई' रस्म, जानें क्या है ये अनोखी परंपरा

Rajasthan Rituals: राजस्थान की 'दूध पिलाई' रस्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शादी के लिए तैयार खड़े बेटे को उसकी मां घोड़ी चढ़ने से पहले तीकात्मक रूप से स्तनपान करवाती है. इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मां का दिल को छू लेने वाला और भावुक आशीर्वाद होता है.

वहीं, दूसरी ओर इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है. ये वीडियो भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया का है, जिसमें दूल्हा घोड़ी चढ़ने से पहले अपनी मां से यह प्रतीकात्मक आशीर्वाद लेते हुआ नजर आया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एक्स पर पोस्ट की गई यह वीडियो तब वायरल हुई, जब एक यूजर ने लिखा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया की अनूठी परंपरा. यह रिवाज इसलिए निभाया जाता है कि एक बेटे को मां के दूध का कर्ज याद रहे. वहीं, पोस्ट में यह भी लिखा गया कि यह रस्म कुम्हार, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, विश्नोई आदि सभी जातियों में निभाई जाती है. ये रस्म सदियों पुरानी बताई जाती है, जो राजा-रजवाड़ों के समय से चली आ रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूध पिलाने की रस्म प्रतीकात्मक है, शाब्दिक नहीं, जो दूल्हे के बचपन से शादी की जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने को दर्शाने के लिए निभाई जाती है. कहा जाता है कि यह एक मां के अंतिम आशीर्वाद 'मां के दूध का कर्ज' चुकाने का प्रतीक है.

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि पहली बात तो यह कि इस उम्र में दूध नहीं आता. दूसरी बात लड़का बड़ा हो गया है. तीसरी बात सार्वजनिक रूप से वक्षस्थल दिखाना गलत है.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news