राजस्थान में बेटे की शादी में निभाई जाती है 'दूध पिलाई' रस्म, जानें क्या है ये अनोखी परंपरा

Rajasthan Rituals: राजस्थान की 'दूध पिलाई' रस्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शादी के लिए तैयार खड़े बेटे को उसकी मां घोड़ी चढ़ने से पहले तीकात्मक रूप से स्तनपान करवाती है. इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मां का दिल को छू लेने वाला और भावुक आशीर्वाद होता है.

वहीं, दूसरी ओर इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है. ये वीडियो भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया का है, जिसमें दूल्हा घोड़ी चढ़ने से पहले अपनी मां से यह प्रतीकात्मक आशीर्वाद लेते हुआ नजर आया.

एक्स पर पोस्ट की गई यह वीडियो तब वायरल हुई, जब एक यूजर ने लिखा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया की अनूठी परंपरा. यह रिवाज इसलिए निभाया जाता है कि एक बेटे को मां के दूध का कर्ज याद रहे. वहीं, पोस्ट में यह भी लिखा गया कि यह रस्म कुम्हार, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, विश्नोई आदि सभी जातियों में निभाई जाती है. ये रस्म सदियों पुरानी बताई जाती है, जो राजा-रजवाड़ों के समय से चली आ रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूध पिलाने की रस्म प्रतीकात्मक है, शाब्दिक नहीं, जो दूल्हे के बचपन से शादी की जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने को दर्शाने के लिए निभाई जाती है. कहा जाता है कि यह एक मां के अंतिम आशीर्वाद 'मां के दूध का कर्ज' चुकाने का प्रतीक है.

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि पहली बात तो यह कि इस उम्र में दूध नहीं आता. दूसरी बात लड़का बड़ा हो गया है. तीसरी बात सार्वजनिक रूप से वक्षस्थल दिखाना गलत है.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

