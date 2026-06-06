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सीरियस बच्चे को इलाज के लिए लेकर चली 108 AMBULANCE ने बीच रास्ते में तोड़ा दम, खतरे में आई मासूम की जान

जहाजपुर उपजिला चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित एक बच्चे को भीलवाड़ा रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस शाहपुरा रोड पर नगर पालिका के पास अचानक खराब हो गई. इससे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 06, 2026, 08:30 AM|Updated: Jun 06, 2026, 08:30 AM
सीरियस बच्चे को इलाज के लिए लेकर चली 108 AMBULANCE ने बीच रास्ते में तोड़ा दम, खतरे में आई मासूम की जान
Image Credit: Bhilwara News

Bhilwara News: जहाजपुर उपजिला चिकित्सालय की 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित एक बच्चे को चिकित्सकों द्वारा भीलवाड़ा रेफर किया गया था, लेकिन मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस शाहपुरा रोड पर नगर पालिका के समीप ही अचानक खराब होकर बंद हो गई. इससे मरीज और उसके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा बच्चे की जान भी जोखिम में पड़ गई.


जानकारी के अनुसार गंभीर हालत में बच्चे को बेहतर उपचार के लिए भीलवाड़ा रेफर किया गया था. परिजन उम्मीद कर रहे थे कि 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर मरीज को अस्पताल पहुंचा देगी, लेकिन बीच रास्ते में एम्बुलेंस के खराब हो जाने से स्थिति चिंताजनक बन गई. बाद में वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीज को आगे उपचार के लिए भेजा गया.

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घटना के बाद चिकित्सालय प्रशासन भी हरकत में आया. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिलीप मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर 108 एम्बुलेंस चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.


स्थानीय लोगों ने भी एम्बुलेंस सेवाओं के नियमित रखरखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके. गौरतलब है कि नगर के लोगों ने कल ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर चिकित्सालय में डॉक्टर लगाने एवं आमजन को राहत पहुंचाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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