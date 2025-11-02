भीलवाड़ा में खेतों तक जाने वाला रास्ता हुआ जर्जर, रबी की बुआई पर संकट

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में मांडल विधानसभा की मेजा ग्राम पंचायत क्षेत्र में खेतों तक जाने वाले रास्तों की हालत इन दिनों बेहद खस्ता हो चुकी है. रास्ते पर कीचड़ और पानी भरने से किसानों का खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल विधानसभा की मेजा ग्राम पंचायत क्षेत्र में खेतों तक जाने वाले रास्तों की हालत इन दिनों बेहद खस्ता हो चुकी है. मालीखेड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग से नागजी की कुई और काला कुआं वाले रास्ते से होते हुए खेतों की ओर जाने वाला यह ग्रामीण मार्ग पूरी तरह दलदल में तब्दील हो गया है.
रास्ते पर कीचड़ और पानी भरने से किसानों का खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. स्थिति इतनी खराब है कि अब रबी की बुआई भी संकट में पड़ती नजर आ रही है. गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेतों तक जाने वाला यह कच्चा रास्ता वर्षों से किसानों के लिए मुख्य पहुंच मार्ग रहा है. परंतु लंबे समय से मरम्मत और समतलीकरण नहीं होने से अब यह मार्ग गड्ढों और कीचड़ से भर गया है.
ट्रैक्टर, बाइक और पैदल चलने वालों के लिए भी यह रास्ता खतरे से खाली नहीं रहा. कई जगहों पर फिसलकर गिरने और वाहनों के फंस जाने की घटनाएं आम हो गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में बने तालाबों की छोटी नहरों से छोड़ा गया पानी अब इस रास्ते की परेशानी और बढ़ा देता है. इससे खेतों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया है. लगातार बढ़ रहे कीचड़ से किसानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं.
ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग ग्राम पंचायत के अधीन है और वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई. पंचायत स्तर पर कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. अब किसानों ने मांग की है कि पंचायत इस रास्ते का शीघ्र समतलीकरण और ग्रेवल कार्य करवाएं, ताकि रबी की बुवाई प्रभावित न हो और खेतों तक पहुंच फिर से सुगम हो सके.
वहीं मामले में सरपंच छोटू सिंह पुरावत ने बताया कि ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कई बार बोला कि रास्ता चौड़ा करने के लिए किसानों को अतिक्रमण छोड़ना होगा और कई किसानों को 3-3 फीट जगह छोड़नी होगी, ताकि अच्छी तरह से मार्ग चौड़ा कराया जा सके और भराव कर इसके बाद इसपर सीसी रोड बनाया जा सके. वैसे यह मार्ग आगे जाकर सुरास गांव से जुड़ता है इससे ग्रामीणों का खेतों से सीधा गांव से गांव संपर्क बन जाएगा.
