साकड़ी बाजार में युवकों ने की ऐसी आतिशबाजी कि दहल गया पूरा का पूरा क़स्बा, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

Bhilwara News: कस्बे की साकड़ी बाजार की गली में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने भारी मात्रा में आतिशबाजी कर दी, जिससे पूरा कस्बा दहल उठा. देर रात अचानक तेज धमाकों और पटाखों की आवाज से आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि जिस गली में आतिशबाजी की गई, वहां कपड़े, किराना और जनरल स्टोर जैसी कई दुकानें स्थित हैं.

आतिशबाजी के कारण दुकानों में आग लगने की आशंका से व्यापारी वर्ग में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि आतिशबाजी इतनी अधिक थी कि चिंगारियां दुकानों तक पहुंच गईं. गली में रहने वाले मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और जलते पटाखों पर पानी डालकर आगजनी की स्थिति को टाल दिया. समय रहते सतर्कता बरतने से बड़ा हादसा होने से बच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. कस्बे वासियों ने बताया कि ये बदमाश कस्बे के नहीं थे, बल्कि बाहर से आए लग रहे थे, जो यहां जानबूझकर माहौल बिगाड़ने पहुंचे थे. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आतिशबाजी करने वालों का मकसद शरारत थी या किसी प्रकार की धमकी देना.

इस घटना के बाद कस्बे के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है. उनका कहना है कि थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन चोरी और उपद्रव जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. व्यापारियों ने मांग की है कि कस्बे में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और रात के समय मुख्य बाजारों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.