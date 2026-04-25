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स्कूल में पिटाई के बाद रोती हुई घर पहुंची छात्रा, स्कूल कर्मचारी पर केस दर्ज

Bhilwara News: भीलवाड़ा में जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत त्रिलोक चन्द घोषी ने लकड़ी व हाथों से 8 वर्षीय मासूम बालिका को बेरहमी से पिटा.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 25, 2026, 08:55 PM|Updated: Apr 25, 2026, 08:55 PM
स्कूल में पिटाई के बाद रोती हुई घर पहुंची छात्रा, स्कूल कर्मचारी पर केस दर्ज
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Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलूंद कस्बे में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) पद पर कार्यरत त्रिलोक चन्द घोषी ने लकड़ी व हाथों से 8 वर्षीय मासूम बालिका कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा को बेरहमी से पिटा. बालिका रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई.

बालिका की पीठ पर चोट के निशान देखकर बालिका की मां ने एलडीसी के खिलाफ शुक्रवार शाम को जहाजपुर थाने में इस मामले की शिकायत दी. बालिका ने बताया कि मैं क्लास में चित्र (ड्राइंग) बना रही थी. इसी बात को लेकर मेरे को लकड़ी और हाथों से पीटा और मेरे को 1 घंटे तक खड़ा रखा. बालिका की मां ने बताया कि शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बालिका रोती हुई घर पहुंची उसका रो-रोकर बुरा हाल था.

बालिका ने मुझे आप बीती बताई और मैंने बच्ची की पीठ को देखा तो उसकी पीठ पर लकड़ी डंडों और हाथों से पिटाई के निशान छपे हुए थे. मैंने इस मामले की जहाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जहाजपुर थाना पुलिस उप निरीक्षक शंकर सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश सैनी कांस्टेबल रामचंद्र टीम सहित पीपलूंद बालिका विद्यालय में इस मामले की जांच करने पहुंचे.

ग्रामीणों ने बालिका के साथ हुई मारपीट के मामले की

शिकायत को लेकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रघुनाथ सिंह मीणा के पास पहुंचे और बालिका के साथ हुई मारपीट के बारे में अवगत करवाया गया. विद्यालय के प्रधानाचार्य रघुनाथ सिंह मीणा ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) त्रिलोकचंद घोषी को बालिका से मारपीट एवं विद्यालय में अशोभनीय व्यवहार होने से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्य मुक्त किया गया.

इस दौरान उपसरपंच सावन टांक, भामाशाह रतन पुरी, जगदीश मंत्री, कैलाश शर्मा, गोविंद गौड़, ज्ञानचंद सेन,सोनू पंचोली, दीपक खटीक, रिंकू मंत्री, राजेश खटीक, महावीर गुर्जर, दुर्गा लाल खटीक, अजीज मोहम्मद, सहित इत्यादि ग्रामीण मोजूद रहे.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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