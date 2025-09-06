Bhilwara News: आवारा डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में विरोध हो रहा है तो वहीं शाहपुरा में एक आवारा डॉग खूब चर्चाओं में है. इसका कारण इसका तेज दिमाग. इसकी होशियारी देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए हैं. इसकी होशियारी के एक-दो नहीं बल्कि कई उदाहरण है, जिसे सुनकर आम आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि आखिर एक जानवर इतना कैसे समझ सकता है?

आवारा डॉग में इतनी समझ कैसे पैदा हुई ये तो नहीं बता सकते लेकिन उन लोगों के उदाहरण बताएंगे, जिन्हें इस आवारा डॉग की वजह से नुकसान होने से बच गया. ये हैं शाहपुरा के कोठार मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक ओमप्रकाश जैन. दरअसलये चबूतरे पर गलती से अपना नोटों से भरा पर्स और कुछ चैक भूलकर चले गए.

उस दौरान मोहल्ले का पालतू डॉग ब्लैकी ने बटुए को देखा. वह पर्स के पास बैठ गया और जब मोहल्ले के कोई जान-पहचान वाला दिखा तो उसे पर्स दिया. इसी तरह एक बार रात के समय एक व्यक्ति अपने मकान का फाटक बंद करना भूल गया तो अंदर जाकर उसे खींचकर लाया और फाटक बंद कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी तरह एक व्यक्ति स्कूटी में चाबी लगी भूल गया तो उसके मकान में घुसकर भौंकने लगा. वह व्यक्ति बाहर आया और स्कूटी की ओर लेकर गया. इस आवारा डॉग की शाहपुरा में काफी चर्चाएं हो रही हैं.

पढ़ें पूरी खबर

भीलवाड़ा में दुकान से घर लौट रहे व्यापारी पर हमला, 14 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश

Rajasthan Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने शास्त्री नगर इलाके में दुकान से घर लौट रहे व्यापारी और उसके पुत्र पर हमला कर करीब 14 लाख रुपए की नगदी लूट ली.

जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर निवासी धर्मदास मगनानी की शहर के बाजार नंबर दो में मीनाक्षी स्टोर नाम से किराना शॉप है, जहां इनका बीड़ी सिगरेट का बिजनेस है. रोजाना की तरह मंगलवार रात को धर्मदास अपनी शॉप से 14 से 15 लाख रुपए का कलेक्शन लेकर स्कूटर से घर के लिए अपने पुत्र सुनील के साथ रवाना हुए.

पिता पुत्र स्कूटर से घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 5 से 6 लुटेरों ने पिता पुत्र को कार आगे लगाकर रोक लिया और डंडों से लैस इन बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और नगदी भरा बैग लूटकर फरार हों गए. वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए लुटेरो की तलाश शुरू की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-