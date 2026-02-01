घने कोहरे की चपेट में आई स्लीपर बस, भीषण हादसे के बाद मची चीख-पुकार, देखें एक्सीडेंट की फोटो

Bhilwara Road Accident: आसींद. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसा हरिपुरा चौकी क्षेत्र के केरिया गांव के पास हुआ. प्राथमिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण घना कोहरा और कम दृश्यता बताया जा रहा है.

हादसे का विवरण

सूरत से आसींद आ रही स्लीपर बस आज सुबह करीब 9 बजे केरिया गांव के समीप पहुंची. घने कोहरे के चलते चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क से उतरकर पलट गई. बस में कुल 12 यात्री सवार थे. हादसे के बाद बस पूरी तरह से सड़क किनारे ढलान पर जा गिरी.

ग्रामीणों और राहगीरों ने दिखाई तत्परता

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े. उन्होंने बस के कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को तुरंत सूचित किया. उनकी त्वरित कार्रवाई से किसी बड़े हादसे को टाला जा सका.

घायलों की स्थिति

हादसे में एक महिला और एक पुरुष को मामूली चोटें आईं. दोनों को मौके पर प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से भगवानपुरा अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. शेष सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.

पुलिस की जांच और कारण

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे चालक को सड़क का सही अंदाजा नहीं हो सका. पुलिस ने बस चालक का बयान दर्ज किया है और दुर्घटना के अन्य तकनीकी कारणों की भी जांच कर रही है.

सर्दियों में बढ़ते कोहरे के खतरे

राजस्थान में इन दिनों घना कोहरा आम बात हो गई है. सुबह के समय दृश्यता 10-20 मीटर तक कम हो जाती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे के दौरान वाहन चालकों को स्पीड कम रखनी चाहिए, फॉग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए.

