भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 158 पर टेंपो को ट्रक ने मारी टक्कर, दो गंभीऱ घायल

Bhilwara News: मांडल कस्बे से ब्यावर मार्ग स्थित नेशनल हाईवे 158 पर बुधवार देर रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें टेंपो चालक सहित दो युवक घायल हो गए. जानकारी के अनुसार मांडल से धुंवाला की ओर जा रहा यात्री टेंपो जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही टेंपो असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को उपजिला अस्पताल मांडल लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया. घायलों की पहचान भीलवाड़ा निवासी सूरज पुत्र किशनलाल उम्र 28 वर्ष तथा बबलू पुत्र कतार सिंह उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है. जिला अस्पताल में सूरज की हालत नाजुक बताई जा रही है.

स्थानीय निवासी कालू जाट ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर विभाग द्वारा लगाई गई हाई मार्क्स लाइट काफी समय से खराब पड़ी है, जिससे रात के समय हाईवे पर दृश्यता कम रहती है. इसके चलते इस मार्ग पर आएदिन हादसों की पुनरावृत्ति होती है. ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक सुधार कार्य नहीं हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से हाईवे पर प्रकाश व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने व दुर्घटना की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें भीलवाड़ा की एक और खबर

पानी के टैंकर में इस तरह छिपाकर रखा था करोड़ों का डोडा चूरा, भीलवाड़ा में बाप-बेटे की जोड़ी गिरफ्तार

Bhilwara News: कोटड़ी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहुली गांव के पास पानी के टैंकर में छिपाकर ले जाए जा रहे डोडा चूरा (अफीम का छिलका) की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और दो वाहनों को जब्त किया है. बरामद डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

थाना अधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंगू, धनोरा के रामचन्द्र देबीलाल शर्मा और उनका बेटा मोनू रामचन्द्र शर्मा डोडा चूरा की तस्करी कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि होते ही गेहुली गांव के पास घेराबंदी की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-