मांडल ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा, ट्रक-कार भिड़ंत में दो गंभीर घायल

Bhilwara Accident: भीलवाड़ा जिले में मांडल रेलवे ओवरब्रिज के खतरनाक घुमाव पर शनिवार तड़के करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई.
Bhilwara Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल रेलवे ओवरब्रिज के खतरनाक घुमाव पर शनिवार तड़के करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. गनीमत रही कि टक्कर के बाद भी कार पुलिया के ऊपर से नीचे नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
जानकारी के अनुसार, शंकर पुत्र कानाराम माली (35) तथा पंकज पुत्र झालाराम निवासी सोजत सिटी पाली से सांवरिया सेठ दर्शन के लिए जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार ओवरब्रिज के खतरनाक मोड़ पर पहुंची. सामने से आ रहे ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई.
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मांडल पुलिस तथा 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे. 108 के पायलट प्रभु प्रजापत एवं मेल नर्स गिरिराज पायक ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर तुरंत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.
गौरतलब है कि मांडल ओवरब्रिज पर निर्माण समय से ही दो मोड़ के बीच खतरनाक और अप्राकृतिक घुमाव छोड़ा गया है. इसी तकनीकी खामी के कारण इस स्थान पर अब तक सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि लगभग एक दर्जन लोगों की जान भी जा चुकी है.
स्थानीय लोग कई बार इस मोड़ के पुनर्निर्माण व सुधार की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया, तो यह मोड़ और बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देता रहेगा. प्रशासन की ओर से अब क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
