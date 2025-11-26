भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, दो युवकों की मौत, दो गंभीर घायल

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कोटा बायपास रोड पर भदाली के निकट दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कोटा बायपास रोड पर भदाली के निकट दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के पुर्जे दूर-दूर तक बिखर गए और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.
मिली जानकारी के अनुसार, मुकेश माली पुत्र सत्यनारायण माली (35) निवासी खेड़लिया की टक्कर के दौरान मौके पर ही मौत हो गई. दूसरा मृतक कौन है, इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और मांडल पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने में जुटी हुई है. हादसे में कालूराम प्रजापत पुत्र रामलाल प्रजापत (18) निवासी खेड़लिया तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.
सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सुभाष नगर और मांडल से मौके पर पहुंची. पायलट प्रभु प्रजापत, मेल नर्स गणपत नाथ, पायलट बाबूलाल मीणा एवं मेल नर्स इमरान ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.
हादसे की सूचना पर मांडल पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों बाइकों को कब्जे में लिया. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों बाइक्स तेज रफ्तार में थीं, जिससे टक्कर इतनी भीषण हुई. क्षेत्र में हुई इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई.
