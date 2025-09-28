भीलवाड़ा में यूरिया की कालाबाजारी पर छापा, किराना व्यापारी के पास से 135 बैग अवैध यूरिया जब्त

Bhilwara news: भीलवाडा जिले में कृषि विभाग द्वारा बीती देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक कृषि विस्तार गुलाबपुरा की कृषि विभाग टीम, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुयंक्त कार्रवाई की गई.
Trending Photos
Bhilwara news: राजस्थान के भीलवाडा जिले में कृषि विभाग द्वारा बीती देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक कृषि विस्तार गुलाबपुरा की कृषि विभाग टीम, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुयंक्त कार्रवाई करते हुए फुलिया कलां तहसील के राज्यास गांव में किराणा व्यापारी द्वारा अवैध यूरिया भंडारण पर की कार्रवाई करते हुए फूलियां थाना में मामला दर्ज करवाया है एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि उर्वरक निरीक्षकों द्वारा खाद बीज की दुकानों एवं गोदामों का सघन निरीक्षण दौरान मुखबीर की सूचना पर उषा मीणा सहायक निदेशक कृषि विस्तार गुलाबपुरा, रामलाल बलाई कृषि अधिकारी प्रशिक्षण भगवत सिंह राणावत, कृषि अधिकारी पौध संरक्षण की संयुक्त टीम द्वारा द्वारा कार्रवाई की गई.
पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में समयुक्त टीम ने अवैध यूरिया भंडारण के नई राज्यास गांव में किराना व्यापारी भागचंद जैन पुत्र लादू लाल जैन ने किराने की दुकान के सामने पिकअप में चम्बल फर्टीलाईजर और केमिकल गढे़पान कोटा द्वारा निर्मित नीम कोटेट यूरिया 65 बैग व निजी गोदाम में इण्डियन पोटाश लिमिटेड अन्ना सलाई द्वारा निर्मित नीम कोटेड यूरिया 70 बैग यूरिया, भारत डीएपी 2 बैग, पोटाश उर्वरक 2 बैग का अवैध भंडारण पाया गया.
जिसको कृषि विभाग की टीम द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए उर्वरकों को जप्त कर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. शाहपुरा के रिटेल डिपो नई राज्यास में सुपुर्द किया किया.
किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध उर्वरक का भण्डारण करने के कारण भण्डारणकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के अनुसार अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृषि विभाग द्वारा फुलिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई.
संयुक्त निदेशक जैन ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर के दिशा निर्देशानुसार जिले में कृषकों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में रबी मौसम पूर्व सघन गुण नियन्त्रण अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय फर्टीलाईजर टास्क फोर्स का गठन कर जिले में अवैध भण्डारण एवं उर्वरकों काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!