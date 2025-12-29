Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

PWD ठेकेदार की लापरवाही से चंबल पाइपलाइन टूटी, दो महीने से तीन गांव प्यासे

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में शक्करगढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदार की लापरवाही से चंबल पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 10:52 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 10:52 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?
9 Photos
Drink Spiking

क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!
8 Photos
Rajasthan Quiz

अरावली ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को दिलाई थी जीत, दुश्मन सेना के छुटा दिए थे छक्के!

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद
7 Photos
Pan-Aadhar Card Update

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद

PWD ठेकेदार की लापरवाही से चंबल पाइपलाइन टूटी, दो महीने से तीन गांव प्यासे

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शक्करगढ़ क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदार की लापरवाही से चंबल पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. इसके चलते दो पंचायतों के तीन गांवों भीमपुरा, हर्षलों की झोपड़िया और बागरथल गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों को पिछले दो महीनों से पानी नसीब नहीं हो रहा है.

भीषण जल संकट के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है. ग्रामीणों के अनुसार, केसरपुरा से भीमपुरा सड़क निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने करीब एक किलोमीटर तक लंबी चंबल की लाइन तोड़ दी. घटना के बाद से अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई. हालात यह हैं कि ग्रामीण दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विभागों में जिम्मेदारी को लेकर टकराव

समस्या के समाधान को लेकर चंबल विभाग और PWD एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. चंबल विभाग का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान लाइन तोड़ी गई. इसलिए मरम्मत की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है. वहीं पीडब्ल्यूडी का दावा है कि पेयजल लाइन चंबल विभाग के अधीन है. इसलिए वहीं इसे दुरुस्त करें.

दोनों विभागों के इस आपसी टकराव में जनता पिस रही है. ग्रामीणों ने कई बार दोनों विभागों को लिखित व मौखिक शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और आपसी तालमेल की कमी के कारण सरकार की पेयजल योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पा रहा.

ग्रामीणों की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news