SP ऑफिस के बाहर अचानक रुकी काली स्कॉर्पियो और लड़की को जबरन बिठा ले गई...जानें मामला

Bhilwara News: जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी ऑफिस के पास दिनदहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया गया. यह वारदात एसपी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए कुछ लोग युवती को जबरन खींचते हुए गाड़ी में डालकर तेज रफ्तार में फरार हो गए. घटना के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने युवती को बचाने और गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया और मौके से भाग निकले.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता एसपी ऑफिस में सुरक्षा की मांग को लेकर शपथ पत्र देने पहुंची थी. युवती को अपने जीवन को खतरा महसूस हो रहा था और इसी कारण वह पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाने आई थी लेकिन एसपी ऑफिस के बाहर ही उसके साथ यह वारदात हो गई.

युवती के पीहर पक्ष पर लगे गंभीर आरोप

मामले में युवती के ससुराल पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवती अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी. आरोप है कि युवती के पीहर पक्ष को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी वजह से उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं.

जबरन गाड़ी में ले गए लोग

ससुराल पक्ष का दावा है कि जिस ब्लैक स्कॉर्पियो में युवती को जबरन ले जाया गया, उसमें पीहर पक्ष के लोग ही सवार थे. बताया गया कि जैसे ही युवती एसपी ऑफिस पहुंची, उसी दौरान उसके परिजन वहां आ गए और जबरन उसे गाड़ी में डालकर फरार हो गए.

इलाके में मचा हड़कंप

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दिनदहाड़े कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के पास इस तरह की वारदात से आम लोगों में दहशत का माहौल है. सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पुलिस मुख्यालय के इतने पास से युवती का अपहरण हो सकता है, तो आम नागरिक कितने सुरक्षित हैं.

सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही

फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है और ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश के लिए नाकाबंदी की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा और युवती को सुरक्षित बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं.