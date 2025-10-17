Zee Rajasthan
धनतेरस से पहले बीकानेर के कालका माता मंदिर से 15 KG चांदी चोरी, मूर्ति का मुकुट और छत्र चोरी!

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र से एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. जानकारी के अनुसार, कालू कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कालका माता मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की और मंदिर से कीमती सामान चोरी कर ले गए. बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे माता की मूर्ति का चांदी का मुकुट और मंदिर में लगा चांदी का छत्र चुरा लिया.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Oct 17, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 12:45 PM IST

धनतेरस से पहले बीकानेर के कालका माता मंदिर से 15 KG चांदी चोरी, मूर्ति का मुकुट और छत्र चोरी!

Bikaner News: जिले के लूणकरणसर क्षेत्र से एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. जानकारी के अनुसार, कालू कस्बे में स्थित प्रसिद्ध कालका माता मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की और मंदिर से कीमती सामान चोरी कर ले गए. बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे माता की मूर्ति का चांदी का मुकुट और मंदिर में लगा चांदी का छत्र चुरा लिया.

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, चोरों ने करीब 15 किलो चांदी पर हाथ साफ किया है. चोरी की यह वारदात तब सामने आई जब सुबह मंदिर के पुजारी ने दरवाजा खोला और देखा कि मंदिर के अंदर बिखराव है और मां कालका की मूर्ति से आभूषण गायब हैं. पुजारी ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए.

सूचना मिलते ही कालू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके. फिलहाल चोरी की वारदात को लेकर इलाके में भारी रोष व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि माता के मंदिर में हुई इस घटना से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और चोरी हुए चांदी के सामान की बरामदगी की मांग की है. वहीं, मंदिर समिति ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंदिर में रात्री प्रहरी (नाइट गार्ड) और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है.

पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, कालू कस्बे में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है.

