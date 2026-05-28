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नोखा बाईपास पर भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर और मिनी बस की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत, कई घायल

बीकानेर जिले के नोखा बाईपास पर एक ट्रेलर और मिनी बस की जोरदार टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए. 

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: May 28, 2026, 10:12 AM|Updated: May 28, 2026, 10:12 AM
नोखा बाईपास पर भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर और मिनी बस की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत, कई घायल
Image Credit: Bikaner Road Accident:

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले के नोखा बाईपास पर बुधवार की सुबह एक भयानक सड़क दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया. नोखा बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर और मिनी बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोखा के बाईपास पर मिनी बस और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हुई. पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मिनी बस का ड्राइवर थकान के कारण झपकी ले रहा था, जिसकी वजह से बस अपने लेन से बाहर निकल गई और oncoming ट्रेलर से टकरा गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

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दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत नोखा के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. नोखा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को मिनी बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, लंबी दूरी की यात्रा के कारण ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिससे वह वाहन को कंट्रोल नहीं कर पाया. इस हादसे में बस और ट्रेलर दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

नोखा बाईपास क्षेत्र पहले भी सड़क दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है. तेज रफ्तार, खराब रोशनी और ड्राइवरों की थकान को इस इलाके में होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाईपास पर बार-बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है.

नोखा थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों वाहनों के ड्राइवरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. ट्रेलर ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है.

इस घटना से नोखा और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. मृतकों की पहचान की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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