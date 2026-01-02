Bikaner Accident News: बीकानेर में कोहरे का कहर! भारतमाला सड़क पर मची तबाही, 4 की दर्दनाक मौत

Bikaner Accident News: बीकानेर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है. घने कोहरे के कारण देर रात भारतमाला सड़क पर एक भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े दो वाहनों को तेज रफ्तार टेलर ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

4 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

सड़क पर लग गया था जाम

सूचना मिलते ही नापासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क मार्ग से हटवाया ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति भी बन गई थी.

क्या रही हादसे की वजह

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और कम विजिबिलिटी माना जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है….

