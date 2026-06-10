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बीकानेर PBM अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी फेल, अब ICU में लड़ रहीं मौत के जंग

PBM Hospital Bikaner: राजस्थान के संभागीय मुख्यालय बीकानेर स्थित प्रतिष्ठित डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज एवं पीबीएम अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सी-सेक्शन (सिजेरियन) डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की किडनी प्रभावित हो गई.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jun 10, 2026, 07:03 AM|Updated: Jun 10, 2026, 07:03 AM
बीकानेर PBM अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी फेल, अब ICU में लड़ रहीं मौत के जंग
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: राजस्थान के संभागीय मुख्यालय बीकानेर स्थित प्रतिष्ठित डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज एवं पीबीएम अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सी-सेक्शन (सिजेरियन) डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की किडनी प्रभावित हो गई. सभी महिलाओं को गंभीर हालत में ICU में भर्ती किया गया, जहां कई को डायलिसिस की प्रक्रिया भी करनी पड़ी.

इसमें सबसे गंभीर स्थिति फलोदी निवासी 20 वर्षीय युवती की बताई जा रही है, जबकि अस्पताल प्रशासन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शेष चार महिलाओं की स्थिति स्थिर है और उनमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं. चिकित्सकों की निगरानी में सभी मरीजों का इलाज जारी है.

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जानकारों के अनुसार, 10 से 15 दिन पहले इन महिलाओं की डिलीवरी हुई थी. इसके बाद उनमें यूरिन रुकने, प्लेटलेट्स के स्तर में तेजी से गिरावट और एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगे. प्रारंभिक जांच में पोस्ट-डिलीवरी इंफेक्शन या किसी अन्य चिकित्सकीय लापरवाही की आशंका जताई जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर से 6 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बीकानेर पहुंची. टीम ने गायनी विभाग, ICU वार्ड और ब्लड बैंक का विस्तृत निरीक्षण किया तथा आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ चिकित्सकों की एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी द्वारा इंफेक्शन, अत्यधिक ब्लीडिंग, दवाओं की गुणवत्ता, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता और स्टाफ की प्रक्रियाओं सहित सभी संभावित कारणों की गहन जांच की जा रही है. साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक इंफेक्शन डिटेक्टर मशीन लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

इधर राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले ने तीखी बहस छेड़ दी है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पीबीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच, दोषी चिकित्सकों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मरीजों का मुफ्त इलाज तथा उचित आर्थिक सहायता की मांग की. कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के अंदर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

वहीं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए है. उच्चाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किडनी फेल होने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा.

यह घटना न केवल पीबीएम अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े संभागीय अस्पताल में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ा रही है. आमजन अब इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग कर रहा है ताकि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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