बीकानेर में सनसनी, खुले टॉयलेट चैंबर से मिले 500 के नोट, पुलिस जांच में जुटी

Bikaner News: शहर के मुक्ताप्रसाद राम मंदिर पार्क के पास एक खुले टॉयलेट चैंबर से 500-500 रुपये के नोट मिलने से सनसनी फैल गई है. यह घटना रविवार को हुई, जब स्थानीय लोगों ने सीवरेज चैंबर में नोट पड़े देखे. नोटों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे गंदे पानी में डूबे हुए थे. पुलिस ने नोटों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.

घटना का विवरण

अचानक फैली अफवाह, चैंबर से निकले नोटमुक्ताप्रसाद राम मंदिर पार्क के नजदीक स्थित खुले टॉयलेट के चैंबर में नोट पड़े होने की खबर फैलते ही लोग इकट्ठा हो गए. लोगों ने चैंबर में हाथ डालकर नोट निकालने शुरू किए. 15 फीट दूर दूसरे सीवरेज चैंबर का ढक्कन खोलने पर वहां भी गंदे पानी में नोट तैरते नजर आए. स्थानीय निवासियों ने बताया कि नोटों को देखकर वे हैरान रह गए और जल्दी से उन्हें बाहर निकाला.



गंदे पानी से निकालकर धोए नोट

नोट मिलने की खबर सुनते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े. कई लोगों ने गंदे पानी में हाथ डालकर नोट निकाले और साफ पानी से धोकर उन्हें साफ किया. कुछ लोगों ने नोटों को अपनी जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन अफवाह फैलने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. लोगों का कहना है कि नोट असली लग रहे थे, लेकिन गंदगी के कारण पहचानना मुश्किल था.

पुलिस की कार्रवाई: नोट कब्जे में, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को रोका. पुलिस ने सभी नोट कब्जे में ले लिए और मौजूद लोगों से भी सौंपने को कहा. अधिकारियों ने बताया कि नोट असली हैं या नकली, इसकी जांच की जा रही है. अगर असली साबित हुए तो यह पता लगाया जाएगा कि इन्हें सीवरेज में किसने और क्यों फेंका. फिलहाल, इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और आगे की पड़ताल जारी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं पर अफवाह न फैलाएं और तुरंत सूचना दें.

