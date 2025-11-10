Zee Rajasthan
बीकानेर में आयुष्मान योजना से 7 साल के बच्चे की बची जान, डॉक्टरों ने मुफ्त में की जटिल सर्जरी

Bikaner News: बीकानेर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने एक परिवार की चिंता और एक बच्चे का भविष्य दोनों बचा लिया.

Published: Nov 10, 2025, 09:07 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 09:07 PM IST

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने एक परिवार की चिंता और एक बच्चे का भविष्य दोनों बचा लिया. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में 7 साल के बच्चे की जटिल प्लास्टिक सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की गई और ये सर्जरी इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर समय पर इलाज नहीं होता, तो बच्चे का पैर काटना तक पड़ सकता था.

बताया जा रहा है कि बच्चा करीब एक माह पहले एड़ी में गंभीर चोट के साथ पीबीएम पहुंचा था. जांच में डॉक्टरों ने पाया कि एड़ी की हड्डी के ऊपर का पूरा मांस नष्ट हो चुका है और हड्डी खराब होने के करीब थी. हालात इतने गंभीर थे कि पैरों के कट जाने का खतरा वास्तविक था. ऐसे में प्लास्टिक सर्जन डॉ. अजयपाल चौधरी की टीम ने तुरंत निर्णय लेते हुए रिवर्स सुरल फ्लैप सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग का बड़ा ऑपरेशन किया.

खास बात यह कि पूरा उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत बिना किसी खर्च के किया गया सर्जरी सफल रही और बच्चा अब धीरे-धीरे कदमों पर खड़ा होना शुरू कर चुका है. यह केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े मेडिकल खर्चों से डरते हैं राज्य सरकार द्वारा बीकानेर में प्लास्टिक सर्जन की नियुक्ति का असर अब पूरे संभाग में दिखने लगा है.

पहले जिन मरीजों को जयपुर या दिल्ली जाना पड़ता था अब वही इलाज बीकानेर में उपलब्ध है. सर्जरी में एनेस्थीसिया और ओटी स्टाफ की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा. प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार और अधीक्षक डॉ. संजीव बुरी ने टीम को इस जटिल ऑपरेशन की सफलता पर बधाई दी है.

