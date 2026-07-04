/बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

Bikaner News: हिंदी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा... 350 से ज्यादा फिल्मों और पांच दशक लंबे अभिनय सफर के गवाह दिग्गज अभिनेता अवतार गिल आज बीकानेर पहुंचे. यहां उन्होंने न सिर्फ थिएटर से जुड़े बच्चों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि युवाओं को सफलता का असली मंत्र भी दिया.

50 साल के अभिनय सफर के अनुभव किए साझा

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फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता अवतार गिल ने बीकानेर में आयोजित STBA के स्थापना समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. पी.एस. वोहरा ने उनका स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान अवतार गिल ने अपने करीब 50 वर्षों के अभिनय सफर के अनुभव साझा किए.

युवाओं को दिया मेहनत और अनुशासन का संदेश

उन्होंने बताया कि 350 से अधिक फिल्मों और अनेक टीवी धारावाहिकों में काम करते हुए उन्होंने एक बात सीखी है कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता. STBA थिएटर फेस्ट में बच्चों की प्रस्तुतियां देखने के बाद उन्होंने युवा कलाकारों की जमकर सराहना की और अभिनय, थिएटर तथा मंच कला की बारीकियों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. साथ ही स्वच्छता और अनुशासन का संदेश भी दिया.

शाहरुख-अमिताभ ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

ज़ी मीडिया से खास बातचीत में अवतार गिल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया की चमक से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक किसी ने भी शॉर्टकट से सफलता हासिल नहीं की. फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे वर्षों का संघर्ष, धैर्य और समर्पण छिपा होता है.

