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बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

Actor Avtar Gill: दिग्गज अभिनेता अवतार गिल बीकानेर में आयोजित STBA स्थापना समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने करीब 50 साल के अभिनय अनुभव साझा किए. 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता ने युवाओं से सोशल मीडिया की चमक के बजाय मेहनत, धैर्य और अनुशासन पर भरोसा करने की अपील की.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 04, 2026, 08:35 PM|Updated: Jul 04, 2026, 08:35 PM
बीकानेर पहुंचे अभिनेता अवतार गिल, बोले- शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट
Image Credit: Actor Avtar GillSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: हिंदी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा... 350 से ज्यादा फिल्मों और पांच दशक लंबे अभिनय सफर के गवाह दिग्गज अभिनेता अवतार गिल आज बीकानेर पहुंचे. यहां उन्होंने न सिर्फ थिएटर से जुड़े बच्चों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि युवाओं को सफलता का असली मंत्र भी दिया.

50 साल के अभिनय सफर के अनुभव किए साझा

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फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता अवतार गिल ने बीकानेर में आयोजित STBA के स्थापना समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. पी.एस. वोहरा ने उनका स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान अवतार गिल ने अपने करीब 50 वर्षों के अभिनय सफर के अनुभव साझा किए.

युवाओं को दिया मेहनत और अनुशासन का संदेश

उन्होंने बताया कि 350 से अधिक फिल्मों और अनेक टीवी धारावाहिकों में काम करते हुए उन्होंने एक बात सीखी है कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता. STBA थिएटर फेस्ट में बच्चों की प्रस्तुतियां देखने के बाद उन्होंने युवा कलाकारों की जमकर सराहना की और अभिनय, थिएटर तथा मंच कला की बारीकियों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. साथ ही स्वच्छता और अनुशासन का संदेश भी दिया.

शाहरुख-अमिताभ ने भी नहीं अपनाया शॉर्टकट

ज़ी मीडिया से खास बातचीत में अवतार गिल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया की चमक से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक किसी ने भी शॉर्टकट से सफलता हासिल नहीं की. फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे वर्षों का संघर्ष, धैर्य और समर्पण छिपा होता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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