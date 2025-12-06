Zee Rajasthan
राजस्थान बॉर्डर पर मिला PIA लिखा एयर बैलून! BSF और पुलिस अलर्ट मोड पर

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर जिले के खाजूवाला सीमावर्ती क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक संदिग्ध एयर बैलून मिलने से हड़कंप मच गया. बैलून पर Pakistan International Airlines लिखा हुआ था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी. सरपंच की जानकारी पर खाजूवाला पुलिस और BSF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Dec 06, 2025, 09:15 AM IST | Updated: Dec 06, 2025, 09:15 AM IST

Bikaner News: जिले के खाजूवाला सीमावर्ती क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक संदिग्ध एयर बैलून मिलने से हड़कंप मच गया. बैलून पर Pakistan International Airlines लिखा हुआ था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी. सरपंच की जानकारी पर खाजूवाला पुलिस और BSF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की.

यह बैलून खाजूवाला के 6 SSM सीयासर चौगान क्षेत्र में मिला. सुरक्षा एजेंसियों ने रात में ही बैलून की विस्तृत जांच की, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु, उपकरण या सामग्री नहीं मिली. जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि बैलून पूरी तरह सामान्य था और सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं पाया गया.

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इस क्षेत्र में ऐसे पाकिस्तानी लिखे बैलून पहले भी कई बार मिलते रहे हैं. तेज हवाओं के कारण बेलून सीमा पार पहुंच जाते हैं. हालांकि, सीमा क्षेत्र के ग्रामीण काफी जागरूक हैं और ऐसे मामलों में तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देते हैं.

सीमा पर रहने वाले लोगों की सतर्कता की बदौलत कई बार समय रहते जांच और कार्रवाई संभव हो पाती है. खाजूवाला पुलिस और BSF ने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए क्षेत्र को सुरक्षित बताया है.

100 साल की हुई बीकानेर की गंग नहर, सिद्धि कुमारी ने कहा- ऐसा काम करो कि अगली पीढ़ी भी याद रखे
Bikaner News : 5 दिसंबर 1925 को हुसैनीवाला में महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर की आधारशिला रखी थी और आज उसी गंग यानी इंदिरा गांधी नहर से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं. सौ साल पहले पानी की कमी, अकाल और कष्ट से जूझते इलाकों को राहत देने की जो कल्पना की गई थी. आज वही सपना हकीकत बनकर करोड़ों लोगों का सहारा है.

हुसैनीवाला से लेकर बीकानेर तक इस ऐतिहासिक मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें विधायक और पूर्व राजघराने की सदस्य सिद्धि कुमारी ने महाराजा गंगा सिंह को याद किया और कहा - 1920 में जब उन्होंने सोचा कि घर-घर पानी कैसे पहुंचेगा, तब इन इलाकों में अकाल पड़ता था, पानी की भयंकर समस्या थी. लेकिन 1925 में वो सपना संभव हुआ और उन्हें हर व्यक्ति का साथ मिला.

