/बीकानेर बॉर्डर पर बढ़ी हलचल, BSF अधिकारियों संग अहम बैठक करेंगे अमित शाह

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में 25 और 26 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. सीमावर्ती सुरक्षा, बीएसएफ गतिविधियों और विकास कार्यों को लेकर यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. दोनों वीवीआईपी नेताओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं.

नाल एयरपोर्ट से सीमा चौकियों तक सुरक्षा कड़ी

दौरे को लेकर बीकानेर शहर से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. नाल एयरपोर्ट, बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय और सीमा चौकियों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. पुलिस, बीएसएफ और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

25 मई को बीकानेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 मई को विशेष विमान से बीकानेर पहुंचेंगे. यहां रात को उनका ठहराव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रहेगा. प्रशासन ने मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम और आवागमन को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं.

सीमा चौकी सांचू में होगा विशेष कार्यक्रम

26 मई की सुबह मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय से हेलीकॉप्टर के जरिए बीएसएफ की 179वीं वाहिनी सीमा चौकी सांचू पहुंचेंगे. यहां आयोजित कार्यक्रम में वे वृक्षारोपण करेंगे और सीमा पर तैनात जवानों के साथ हाई टी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही सैनिक सम्मेलन में भी शामिल होकर जवानों से संवाद करेंगे.

बीएसएफ मुख्यालय में होगी अहम बैठक

सीमा चौकी कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय बीकानेर पहुंचेंगे. यहां महिला बैरकों के ई-उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके अलावा सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम को नाल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

अमित शाह करेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. अमित शाह सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और बीएसएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे. इस दौरान आधुनिक बॉर्डर मैनेजमेंट, घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

प्रशासन ने तेज की तैयारियां

बीकानेर में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शहर से लेकर बॉर्डर क्षेत्र तक सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दौरे को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.