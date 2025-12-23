पानी की बोतल को लेकर छात्राओं में विवाद, जूनियर ने सीनियर पर किया चाकू से हमला

Bikaner Fight News: बीकानेर जिले में छत्तरगढ़ कस्बे से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली दो छात्राओं के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.
Trending Photos
Bikaner Fight News: राजस्थान के बीकानेर जिले में छत्तरगढ़ कस्बे से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली दो छात्राओं के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.
बताया जा रहा है कि पानी की बोतल को लेकर हुए विवाद के दौरान 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने 12वीं कक्षा की छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में 12वीं कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई.
यह भी पढे़ं- पहले गूगल पर ढूंढा हत्या करने और बचने का तरीका, फिर पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या
घटना में घायल हुई 12वीं कक्षा की छात्रा को तत्काल छत्तरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक, छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
घटना को लेकर छत्तरगढ़ थानाधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस थाने में कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है. उन्होंने कहा कि परिवाद मिलते ही तुरंत मामला दर्ज करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के मामले को लेकर आज बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया प्रदर्शनकारियों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की.
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया, जिसमें बांग्लादेश की सरकार और जिहादी आतंकवाद के प्रतीकात्मक पुतले जलाए गए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहां की सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.
प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की गई कि वह इस मामले में कड़ा रुख अपनाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता और साधु-संत भी मौजूद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!