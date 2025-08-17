अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे पर पलटी गाड़ी, 10 फीट दूर गड्ढे में जा गिरी

Sri Ganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे पर रात को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. गाड़ी सड़क से करीब 10 फीट दूर गड्ढे में जा गिरी.
Anupgarh, Sri Ganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 911 पर गांव 15 ए के बस स्टैंड के पास शनिवार रात करीब एक बजे एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. कार पलटने के कारण कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
मौके पर पहुंचे कुछ लोगों के द्वारा दोनों युवकों को कार से निकालकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉ. रघुवीर मेहरा ने प्राथमिक उपचार करने के बाद कार सवार घायल संदीप कुमार और साहिल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. डॉ. रघुवीर मेहरा ने बताया कि दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटे आई हैं.
एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की मौके पर पहुंची मगर दोनों युवक उस समय पर्चा बयान देने की स्थिति में नहीं थे. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.
घटना के समय मौके पर पहुंचे पूरन सिंह धंजू ने आज रविवार दोपहर 12 बजे बताया कि यह कार अनूपगढ़ से घडसाना की ओर जा रही थी कि अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट कार सड़क से करीब 10 फीट दूर गड्ढे में जा गिरी. कार पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
उन्होंने बताया कि मौके पर कुछ अन्य लोगों को बुलाकर कार में सवार दोनों युवकों को कार से बाहर निकालकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था और इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में भी दी गई थी.
एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि इस हादसे में संदीप लखेसर (27) पुत्र जगदीश कुमार निवासी वार्ड नंबर 17 और साहिल (25) पुत्र ओमप्रकाश निवासी अनूपगढ़ गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों युवकों की हालत गंभीर होने के कारण उनके बयान नहीं हो पाए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है.
