/PM के आह्वान पर मंत्री मेघवाल ने छोड़ी सरकारी गाड़ी, अब बिना पेट्रोल-डीजल के पूरा करेंगे बीकानेर दौरा

Meghwal Green Initiative News: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एक बार फिर अपने सादगीपूर्ण जीवन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर चर्चा में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और स्वच्छ ऊर्जा के आह्वान को जमीन पर उतारते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर दौरे के दौरान ई-वाहनों का उपयोग करते नजर आए.

बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री सीधे ई-रिक्शा में बैठे और उसी के जरिए अपने निवास के लिए रवाना हुए. खास बात यह रही कि उनके पूरे काफिले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया. बताया जा रहा है कि मंत्री आज दिनभर बीकानेर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में ई-रिक्शा के जरिए ही यात्रा करेंगे.

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लोगों का ध्यान खींच रही यह पहल

केंद्रीय मंत्री का यह कदम पेट्रोल-डीजल की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश माना जा रहा है. लगातार बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत के बीच मेघवाल का यह प्रयास लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. वे लंबे समय से सादगी, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा देते रहे हैं.

17 वर्षों से साइकिल को प्रमोट करते आ रहे मेघवाल

अर्जुनराम मेघवाल की पहचान उन नेताओं में होती है जो अपने व्यवहार और जीवनशैली से अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं. सांसद बनने के बाद से ही वे साइकिल चलाने और सामान्य जीवनशैली अपनाने के लिए चर्चित रहे हैं. संसद तक साइकिल से पहुंचने वाले नेताओं में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. पिछले करीब 17 वर्षों से वे साइकिल को प्रमोट करते आ रहे हैं और लोगों को ईंधन बचत के प्रति जागरूक करते रहे हैं.

लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ यह कदम

बीकानेर रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे. इस दौरान चम्पालाल गैदर, दीपक पारीक, प्रकाश मेघवाल, डॉ. अशोक धारणिया, गिरधारी तंवर, जगविंद्र सिद्धू, जेठमल नहाटा, सुरेंद्र भट्टड़ और पुनीत ढाल सहित कई लोग स्टेशन पहुंचे और केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया.

मेघवाल का यह दौरा केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जनजागरूकता अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है. बढ़ते तापमान और प्रदूषण के दौर में उनका यह संदेश लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.