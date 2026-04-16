/महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र, अर्जुन राम मेघवाल ने पत्नी के तिलक से किया शुभारंभ

Rajasthan News: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र के लिए रवाना हुए. रवाना होते समय उनकी पत्नी पाना देवी ने उन्हें तिलक लगाकर विदा किया. मंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह देश के लिए बड़ा दिन है. उन्होंने पहले ही महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कर दिया है. आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र (16 से 18 अप्रैल) में इस बिल पर चर्चा होगी.



पत्नी ने लगाया तिलक

विशेष सत्र के लिए घर से रवाना होते समय मंत्री की पत्नी पाना देवी ने उन्हें तिलक लगाकर विदा किया. पाना देवी ने इस तिलक को महिला आरक्षण बिल पर सदन में होने वाली चर्चा के शुभारंभ के रूप में बताया. अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस अवसर को देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया.

संसद में होगी चर्चा

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पहले ही महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कर दिया है. आज संसद के विशेष सत्र में इस बिल पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. यह विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा. चर्चा के बाद बिल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ेगा महिला प्रतिनिधित्व

महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. इस बिल के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी दलों के सहयोग से यह बिल जल्द ही पास हो जाएगा और महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी मिलेगी.

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