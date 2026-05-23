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केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा- अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी

Arjun Ram Meghwal Rahul Gandhi: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर है जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: May 23, 2026, 01:56 PM|Updated: May 23, 2026, 01:56 PM
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा- अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी
Image Credit: Arjun Ram Meghwal Rahul Gandhi:

Rahul Gandhi: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. बीकानेर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उनकी राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी और नकारात्मक आलोचना तक सीमित रह गई है. देश की जनता अब विकास, सकारात्मक सोच और रचनात्मक राजनीति चाहती है.

मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा शैली संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है. वे अक्सर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोकतंत्र की गरिमा के लिए उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के मुद्दों पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल विरोध और व्यक्तिगत हमलों पर ध्यान दे रही है.

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अमित शाह का अहम दौरा
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने बताया कि अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे. यह दौरा सीमा सुरक्षा, स्मार्ट बॉर्डर और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बेहद रणनीतिक है.

दौरे का कार्यक्रम
25 मई: अमित शाह बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे.

26 मई: सुबह हेलीकॉप्टर से सांचू बॉर्डर चौकी पहुंचेंगे. यहां वे बीएसएफ जवानों के साथ संवाद करेंगे और सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे.

महिला बैरकों का ई-उद्घाटन करेंगे.

वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे.

दौरे के दौरान सुरक्षा अधिकारियों और पांच संभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी.

इस बैठक में स्मार्ट बॉर्डर बनाने, घुसपैठ रोकने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और सीमा क्षेत्रों के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा होने वाली है. अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि अमित शाह का यह दौरा राजस्थान की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

मेघवाल ने बीकानेर के विकास कार्यों की भी सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्थानीय जनता से अपील की कि वे अमित शाह के दौरे को सफल बनाने में सहयोग करें.

यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए नई रणनीति पर मंथन किया जाएगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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