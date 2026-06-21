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राहुल गांधी पर बरसे अर्जुनराम मेघवाल, बोले- अराजकता फैलाने की करते हैं कोशिश

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर दौरे के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें कोटा नहीं जाना चाहिए था. 

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jun 21, 2026, 08:52 AM|Updated: Jun 21, 2026, 08:52 AM
राहुल गांधी पर बरसे अर्जुनराम मेघवाल, बोले- अराजकता फैलाने की करते हैं कोशिश
Image Credit: Arjun Ram Meghwal

Arjun Ram Meghwal: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर दौरे के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें कोटा नहीं जाना चाहिए था. उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर-साबरमती रेल सेवा का लोकार्पण करेंगे. वहीं पीबीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ‘बल्लभगढ़ मॉडल’ लागू करने की भी घोषणा की गई.


केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अपने दो दिवसीय बीकानेर दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मीडिया से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें कोटा नहीं जाना चाहिए था. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. मेघवाल ने कहा कि विपक्ष को जिम्मेदार राजनीति करनी चाहिए और संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतना चाहिए.

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राहुल गांधी के दौरे पर उठाए सवाल
पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के हालिया दौरों को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए नेताओं को अपने कार्यक्रम तय करने चाहिए. मेघवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का रवैया कई बार राजनीतिक माहौल को अनावश्यक रूप से प्रभावित करता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जनहित और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए.


बीकानेर को मिलेगी नई रेल सेवा की सौगात
केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रस्तावित बीकानेर दौरे की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि रेल मंत्री रविवार को बीकानेर पहुंचेंगे और बीकानेर-साबरमती नई रेल सेवा का विधिवत लोकार्पण करेंगे. इस नई रेल सेवा के शुरू होने से राजस्थान और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. स्थानीय लोगों और व्यापारिक वर्ग को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.


अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल
मेघवाल ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे. योग दिवस के आयोजन को लेकर प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.


पीबीएम अस्पताल में लागू होगा ‘बल्लभगढ़ मॉडल’
बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर भी केंद्रीय कानून मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि इस विषय पर एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की गई है. बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘बल्लभगढ़ मॉडल’ को अपनाया जाएगा. इस मॉडल के तहत बीकानेर के पांच अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा.


स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार
मेघवाल ने कहा कि अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. आधुनिक उपकरणों, बेहतर चिकित्सा प्रबंधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा. उनका कहना है कि इन सुधारों से प्रसूताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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