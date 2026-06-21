/बीकानेर से साबरमती तक सफर होगा आसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की नई ट्रेन सेवा, राजस्थान-गुजरात कनेक्टिविटी मजबूत

Bikaner: बीकानेर को रेलवे विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर रेलवे स्टेशन से साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नई ट्रेन सेवा से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा.

किया जा रहा है स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण

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इस अवसर पर रेल मंत्री ने बताया कि देशभर में रेलवे विकास के लिए 76 हजार करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं तथा 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

साबरमती के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत

नई रेल सेवा शुरू होने से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, वहीं यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा 23 डिब्बों वाली इस आधुनिक ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को अधिक कन्फर्म सीटें और आरामदायक सफर मिल सकेगा. रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भव्य स्वागत किया गया तथा रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया.

76 हजार करोड़ रुपये खर्च

इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे देशभर में यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेलवे ढांचे के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि रेलवे के विकास कार्यों पर लगभग 76 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया स्वरूप दिया जा रहा है साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने नई रेल सेवा को बीकानेर के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बीकानेर के विकास और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध है.

नई रेल सेवा के शुभारंभ के साथ रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस सौगात का स्वागत किया. बीकानेर को मिली यह नई ट्रेन क्षेत्र के विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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