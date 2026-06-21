Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /बीकानेर से साबरमती तक सफर होगा आसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की नई ट्रेन सेवा, राजस्थान-गुजरात कनेक्टिविटी मजबूत

बीकानेर से साबरमती तक सफर होगा आसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की नई ट्रेन सेवा, राजस्थान-गुजरात कनेक्टिविटी मजबूत

Sabarmati Lalgarh Express: बीकानेर को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Edited byAnsh RajReported byRounak vyas
Published: Jun 21, 2026, 12:10 PM|Updated: Jun 21, 2026, 12:10 PM
बीकानेर से साबरमती तक सफर होगा आसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की नई ट्रेन सेवा, राजस्थान-गुजरात कनेक्टिविटी मजबूत
Image Credit: Sabarmati Lalgarh Express

Bikaner: बीकानेर को रेलवे विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर रेलवे स्टेशन से साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस नई ट्रेन सेवा से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा.

किया जा रहा है स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण

Add Zee News as a Preferred Source

इस अवसर पर रेल मंत्री ने बताया कि देशभर में रेलवे विकास के लिए 76 हजार करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं तथा 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

साबरमती के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत
नई रेल सेवा शुरू होने से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, वहीं यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा 23 डिब्बों वाली इस आधुनिक ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को अधिक कन्फर्म सीटें और आरामदायक सफर मिल सकेगा. रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भव्य स्वागत किया गया तथा रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया.

76 हजार करोड़ रुपये खर्च

इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे देशभर में यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेलवे ढांचे के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि रेलवे के विकास कार्यों पर लगभग 76 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीकानेर संभाग के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया स्वरूप दिया जा रहा है साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने नई रेल सेवा को बीकानेर के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बीकानेर के विकास और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध है.

नई रेल सेवा के शुभारंभ के साथ रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस सौगात का स्वागत किया. बीकानेर को मिली यह नई ट्रेन क्षेत्र के विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:झुंझुनूं में आधी रात को तांडव, 10 साल के बच्चे के भी बांधे हाथ-पैर, प्रॉपर्टी कारोबारी के घर से लूट ले गए 60 तोला सोना!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
Bikaner news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीकानेर से साबरमती तक सफर होगा आसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की नई ट्रेन सेवा, राजस्थान-गुजरात कनेक्टिविटी मजबूत
Bikaner news
2
Jhunjhunu News
3
Sirohi News
4
Rajasthan Crime
5
NEET UG Re-Exam