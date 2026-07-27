/दौड़, परेड और इंटरव्यू के बाद मिलेगा प्रमोशन, बीकानेर में ASI से SI पदोन्नति प्रक्रिया शुरू

ASI to SI Promotion: राजस्थान पुलिस के बीकानेर रेंज में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) से उपनिरीक्षक (SI) पदोन्नति प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है. सोमवार सुबह से पीएमडीएस (Police Modernisation & Drill School) परिसर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस प्रक्रिया में करीब 30 पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्यकुशलता का विभिन्न चरणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है. पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल है.

दौड़, परेड और वेपन एक्सरसाइज से होगी क्षमता की जांच

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पदोन्नति परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों की दौड़, परेड, राइफल एक्सरसाइज और वेपन एक्सरसाइज कराई जा रही है. इन सभी चरणों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और पेशेवर दक्षता का आकलन करना है. शारीरिक परीक्षा पूरी होने के बाद सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके बाद प्राप्त अंकों और निर्धारित मानकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी.

आईजी ओमप्रकाश ने किया निरीक्षण

बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) ओमप्रकाश स्वयं पीएमडीएस परिसर पहुंचे और पूरी पदोन्नति प्रक्रिया का निरीक्षण किया. उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, शारीरिक परीक्षण, अधिकारियों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

योग्यता के आधार पर होगा चयन

आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित है और इसमें पारदर्शिता बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जा रहा है. किसी भी स्तर पर पक्षपात की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी और चयन केवल प्रदर्शन के आधार पर होगा.

आज शाम तक आ सकता है अंतिम परिणाम

पुलिस विभाग के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शाम तक करीब 30 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की संभावना है. सफल अभ्यर्थियों को एएसआई से एसआई पद पर पदोन्नत किया जाएगा. विभाग का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और योग्य अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही इससे पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूती मिलेगी.

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