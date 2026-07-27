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दौड़, परेड और इंटरव्यू के बाद मिलेगा प्रमोशन, बीकानेर में ASI से SI पदोन्नति प्रक्रिया शुरू

Bikaner Police: बीकानेर रेंज में एएसआई से एसआई पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है. पीएमडीएस परिसर में करीब 30 पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. रेंज आईजी ओमप्रकाश ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित बताया. दौड़, राइफल, परेड और वेपन एक्सरसाइज के बाद इंटरव्यू होगा, जिसके बाद शाम तक अंतिम परिणाम जारी किए जाने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rounak vyas
Published:Jul 27, 2026, 10:39 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 10:39 AM IST
दौड़, परेड और इंटरव्यू के बाद मिलेगा प्रमोशन, बीकानेर में ASI से SI पदोन्नति प्रक्रिया शुरू
Image Credit: AI Generated image

ASI to SI Promotion: राजस्थान पुलिस के बीकानेर रेंज में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) से उपनिरीक्षक (SI) पदोन्नति प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है. सोमवार सुबह से पीएमडीएस (Police Modernisation & Drill School) परिसर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस प्रक्रिया में करीब 30 पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्यकुशलता का विभिन्न चरणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है. पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल है.

दौड़, परेड और वेपन एक्सरसाइज से होगी क्षमता की जांच

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पदोन्नति परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों की दौड़, परेड, राइफल एक्सरसाइज और वेपन एक्सरसाइज कराई जा रही है. इन सभी चरणों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और पेशेवर दक्षता का आकलन करना है. शारीरिक परीक्षा पूरी होने के बाद सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके बाद प्राप्त अंकों और निर्धारित मानकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी.

आईजी ओमप्रकाश ने किया निरीक्षण

बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) ओमप्रकाश स्वयं पीएमडीएस परिसर पहुंचे और पूरी पदोन्नति प्रक्रिया का निरीक्षण किया. उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, शारीरिक परीक्षण, अधिकारियों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

योग्यता के आधार पर होगा चयन

आईजी ओमप्रकाश ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित है और इसमें पारदर्शिता बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जा रहा है. किसी भी स्तर पर पक्षपात की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी और चयन केवल प्रदर्शन के आधार पर होगा.

आज शाम तक आ सकता है अंतिम परिणाम

पुलिस विभाग के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शाम तक करीब 30 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की संभावना है. सफल अभ्यर्थियों को एएसआई से एसआई पद पर पदोन्नत किया जाएगा. विभाग का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और योग्य अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. साथ ही इससे पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूती मिलेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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