Bikaner News: बीकानेर के जस्सूसर गेट पर मारपीट, युवक-युवती पर हमला, स्थानीय लोगों का सड़क जाम

Bikaner News: जस्सूसर गेट इलाके में नयाशहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर घटना सामने आई, जहाँ गाड़ी से टक्कर के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने युवक और युवती का पीछा कर उन पर मारपीट की. इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी. पिछले दस दिनों में क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया.
लोगों का रोष न केवल इस घटना के खिलाफ है, बल्कि क्षेत्र में शराब के ठेके के खिलाफ भी उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हाल ही में भैरव मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद यह नया मामला सामने आया है. स्थानीय लोग असामाजिक तत्वों द्वारा बार-बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में स्थानीय लोगो का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जहाँ जस्सूसर गेट इलाके में मंगलवार को गाड़ी से टक्कर के बाद युवक और युवती के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. यह मामला नयाशहर थाना क्षेत्र का है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला.
प्रदर्शन कारियो के अनुसार, टक्कर के बाद कुछ लोगों ने युवक-युवती का पीछा कर उनके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया. पिछले दस दिनों में लगातार हो रही घटनाओं से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए.
लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. हाल ही में भैरव मंदिर में प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया था और आज फिर से मारपीट की घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
लोगों ने इलाके में स्थित शराब के ठेके के खिलाफ भी विरोध जताया और उसे हटाने की मांग की. जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की.
घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता अरुण व्यास सहित कई स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे और लोगों की बात सुनी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
