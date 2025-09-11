Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bikaner News: बीकानेर के जस्सूसर गेट पर मारपीट, युवक-युवती पर हमला, स्थानीय लोगों का सड़क जाम

Bikaner News: बीकानेर के जस्सूसर गेट में गाड़ी टक्कर के बाद युवक-युवती पर मारपीट! नयाशहर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से गुस्साए लोग सड़कों पर, शराब ठेके और मंदिर तोड़फोड़ के खिलाफ भी रोष. पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Sep 11, 2025, 10:04 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 10:04 AM IST

Trending Photos

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद
10 Photos
rajasthan temple

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून का कहर
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून का कहर

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

Bikaner News: बीकानेर के जस्सूसर गेट पर मारपीट, युवक-युवती पर हमला, स्थानीय लोगों का सड़क जाम

Bikaner News: जस्सूसर गेट इलाके में नयाशहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर घटना सामने आई, जहाँ गाड़ी से टक्कर के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने युवक और युवती का पीछा कर उन पर मारपीट की. इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी. पिछले दस दिनों में क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया.

लोगों का रोष न केवल इस घटना के खिलाफ है, बल्कि क्षेत्र में शराब के ठेके के खिलाफ भी उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हाल ही में भैरव मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद यह नया मामला सामने आया है. स्थानीय लोग असामाजिक तत्वों द्वारा बार-बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में स्थानीय लोगो का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जहाँ जस्सूसर गेट इलाके में मंगलवार को गाड़ी से टक्कर के बाद युवक और युवती के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. यह मामला नयाशहर थाना क्षेत्र का है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदर्शन कारियो के अनुसार, टक्कर के बाद कुछ लोगों ने युवक-युवती का पीछा कर उनके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया. पिछले दस दिनों में लगातार हो रही घटनाओं से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए.

लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. हाल ही में भैरव मंदिर में प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया था और आज फिर से मारपीट की घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

लोगों ने इलाके में स्थित शराब के ठेके के खिलाफ भी विरोध जताया और उसे हटाने की मांग की. जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की.


घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता अरुण व्यास सहित कई स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे और लोगों की बात सुनी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news