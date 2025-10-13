बंगाल में दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं, अराजकता का माहौल है- गजेंद्र सिंह शेखावत

Bikaner News : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर दौरे पर रहे और मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी पर निशाना साधा, शेखावत ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल, दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं है.
Bikaner News : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिए. पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा से हुए दुष्कर्म मामले पर बोलते हुए शेखावत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा मंत्री ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है.
अब दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस घटना पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं IRCTC घोटाले को लेकर जब लालू यादव परिवार पर सवाल पूछा गया तो शेखावत ने कहा कि न्यायलय में चल रहे मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन चारा चोर है और कौन नौकरी घोटालेबाज.
इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा RSS पर बैन लगाने की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि RSS ने सौ साल में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं ,लेकिन जैसे सोना तपकर और निखरता है वैसे ही संघ हर चुनौती के बाद और मज़बूत होकर सामने आता है.
