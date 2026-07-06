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बीकानेर में 150 साल पुराने पोस्टकार्डों का अनमोल खजाना, शख्स ने सहेज रखा है 1879 से अब तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड का संग्रह

Bikaner Postcard Collection: बीकानेर के संग्रहकर्ता भारत भूषण गुप्ता ने वर्ष 1879 से लेकर आज तक के दुर्लभ पोस्टकार्डों का अनमोल संग्रह सहेजकर रखा है, जो भारत के डाक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है. 

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 06, 2026, 07:09 PM|Updated: Jul 06, 2026, 07:09 PM
बीकानेर में 150 साल पुराने पोस्टकार्डों का अनमोल खजाना, शख्स ने सहेज रखा है 1879 से अब तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड का संग्रह
Image Credit: Bikaner Postcard CollectionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner Postcard Collection: राजस्थान के बीकानेर में मोबाइल, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया के दौर में शायद ही कोई चिट्ठी या पोस्टकार्ड लिखता हो, लेकिन बीकानेर में एक शख्स आज भी 150 साल पुराने डाक इतिहास को अपनी यादों में नहीं, बल्कि अपने संग्रह में सहेजकर रखे हुए हैं.

पोस्टकार्ड में अनगिनत कहानियां

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वर्ष 1879 से लेकर आज तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड जिनमें सिर्फ कागज नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और बीते दौर की अनगिनत कहानियां कैद हैं. ये सिर्फ पोस्टकार्ड नहीं बल्कि वक्त के पन्ने हैं, जो डेढ़ सौ साल पुराने भारत की कहानी सुनाते हैं. बीकानेर के संग्रहकर्ता भारत भूषण गुप्ता ने 1879 से लेकर आज तक के सैकड़ों दुर्लभ पोस्टकार्डों का ऐसा संग्रह तैयार किया है, जो डाक इतिहास की अनमोल धरोहर बन चुका है. भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत साल 1879 में हुई थी.

3 पैसे से लेकर 50 पैसे तक अलग-अलग मूल्य के पोस्टकार्ड

ब्रिटिश शासन के दौर से लेकर आजाद भारत तक हर दौर के पोस्टकार्ड इनके संग्रह में सुरक्षित हैं. महारानी विक्टोरिया, किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज षष्ठम के शासनकाल के पोस्टकार्ड आज भी इतिहास की गवाही दे रहे हैं. तीन पैसे से लेकर पचास पैसे तक अलग-अलग मूल्य वर्ग के 50 से ज्यादा प्रकार के पोस्टकार्ड, दुर्लभ प्रतियोगिता पोस्टकार्ड, पोस्टकार्ड सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी स्मारक पोस्टकार्ड और एयरमेल पोस्टकार्ड, हर एक अपने समय की अलग कहानी बयां करता है.

एक दौर ऐसा भी था, जब हर घर डाकिए का इंतजार करता था रिश्तों की खुशियां हों, दुख-सुख की खबर हो या त्योहारों की शुभकामनाएं हों. सब कुछ इसी छोटे से पोस्टकार्ड के जरिए पहुंचता था. आज भी भारत भूषण गुप्ता के पास उनके पिता के हाथों से लिखे पोस्टकार्ड सुरक्षित हैं, जो उनके लिए सिर्फ संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं की अमूल्य विरासत हैं.

पोस्टकार्ड सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि यादों का खूबसूरत दस्तावेज

मेघदूत पोस्टकार्ड जिनपर सरकारी योजनाओं और सामाजिक संदेशों का प्रचार होता था. आज इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन भारत भूषण गुप्ता का कहना है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए पोस्टकार्ड की जगह कोई नहीं ले सकता. क्योंकि ये सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि यादों का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है.

आज भले ही एक क्लिक में संदेश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाता हो, लेकिन कभी एक साधारण सा पोस्टकार्ड ही लोगों के दिलों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया था. बीकानेर का यह अनूठा संग्रह नई पीढ़ी को उस दौर से रूबरू करा रहा है जब भावनाएं कागज पर उतरती थीं और डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं, रिश्तों की खुशबू लेकर आता था.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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