20 साल से गठबंधन कर सीएम बने हैं नीतीश कुमार, अब होगा बदलाव- सचिन पायलट

Rajasthan Politics News : सचिन पायलट ने कहा की डबल इंजन के बावजूद काम नहीं हो पा रहा. राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, जिस तरह लोग पहुंचे हैं,  ऐसे में लोग बदलाव चाहते है और होगा भी.

Published: Oct 06, 2025, 04:32 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 05:02 PM IST

Sachin Pilot News : बीकानेर से खबर सचिन पायलट बीकानेर में, बिहार चुनाव पर बोले पायलट कहा - हमारा गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है, 20 साल से नीतीश कुमार सीएम बने हुए अलग अलग गंठबंधन से, अब लोग बदलाव चाहते है, बदलाव की आहट गांव गांव तक जा चुकी है.

बीकानेर में सचिन पायलट ने कहा कि बेहतर सरकार हमारा गठबंधन देने के लिए तैयार है, हम मिलकर बिहार को नई दिशा देने के लिए तैयार है, डबल इंजन के बावजूद काम नहीं हो पा रहा, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, जिस तरह लोग पहुंचे है, ऐसे में लोग बदलाव चाहते है और होगा भी.

सचिन पायलट ने कहा की हमारा गठबंधन चुनाव के लिए तैयार है, 20 साल से नीतीश कुमार अलग अलग गंठबंधन से सीएम बने हुए, अब लोग बदलाव चाहते है, बदलाव की आहट गांव गांव तक जा चुकी है, बेहतर सरकार हमारा गठबंधन देने के लिए तैयार है, हम मिलकर बिहार को नई दिशा देने के लिए तैयार है.

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गयी है उन्हे सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. बिहार में चुनावी रणनीति के तहत पार्टी को मजबूत करने के लिए 41 जिला पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया. जिसमें हरीश चौधरी, अशोक चांदना, रामलाल जाट, रफीक खान, अभिमन्यु पूनिया, करण सिंह उचियारड़ा और अनिल चोपड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. ये ही नहीं अविनाश पांडे, अजय कुमार लल्लू, भक्ता चरणदास, तानुज पुनिया, संजय कपूर और प्रवीण पाठक नेता भी इस टीम का हिस्सा हैं.
