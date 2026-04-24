/बीकाजी CMD शिवरतन अग्रवाल को अंतिम विदाई, चार्टर प्लेन से लाई गई पार्थिव देह, 5 क्विंटल चंदन की चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

Rajasthan News: बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) और जाने-माने उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल का गुरुवार, 23 अप्रैल की सुबह चेन्नई में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. 74 वर्षीय अग्रवाल अपने पीछे एक समृद्ध व्यावसायिक विरासत और सामाजिक योगदान की लंबी छाप छोड़ गए हैं. उनके निधन की खबर मिलते ही बीकानेर समेत व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई.



शुक्रवार को हुआ अंतिम संस्कार

शुक्रवार को बीकानेर में उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया. उनके इकलौते पुत्र दीपक अग्रवाल ने मुखाग्नि दी. शहर के सतीमाता मंदिर के पास स्थित अग्रवाल समाज के श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे.



चंदन की लकड़ियों से बनी विशेष चिता

अंतिम संस्कार के लिए करीब 5 क्विंटल चंदन की लकड़ियों से विशेष चिता तैयार की गई थी. यह उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक था. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल गमगीन रहा, वहीं लोगों ने ‘फन्ना बाबू अमर रहे’ के नारे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.



अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

शिवरतन अग्रवाल की अंतिम यात्रा उनके सार्दुलगंज स्थित आवास से शुरू हुई. यात्रा नत्थूसर गेट होते हुए श्मशान घाट तक पहुंची. इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी, व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए. हर किसी की आंखें नम थीं और वातावरण शोकमय बना हुआ था.



‘फन्ना बाबू’ के नाम से थे लोकप्रिय

बीकानेर में शिवरतन अग्रवाल को उनके असली नाम से कम और ‘फन्ना बाबू’ के नाम से अधिक जाना जाता था. वे न सिर्फ एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे, जिसके कारण लोगों के बीच उनकी खास पहचान बनी हुई थी.



चार्टर प्लेन से लाई गई पार्थिव देह

उनकी पार्थिव देह गुरुवार रात करीब 9:30 बजे चेन्नई से चार्टर प्लेन के जरिए बीकानेर लाई गई. उनके साथ परिवार के सदस्य भी अलग-अलग चार्टर विमानों से पहुंचे. एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही, जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर थी.



शहर में शोक, बाजार रहे बंद

शिवरतन अग्रवाल के निधन के शोक में शुक्रवार को बीकानेर शहर के कई बाजार दोपहर तक बंद रहे. व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया.

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