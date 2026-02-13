राजस्थान के पंचायत विभाग में हड़कंप! LDC शुभकरण के घर से 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी समेत 76 लाख कैश बरामद

Bikaner Panchayat Vibhag LDC Raid: बीकानेर में एसीबी ने पंचायत विभाग के एलडीसी शुभकरण के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की. कार्रवाई में एक किलो सोना, एक किलो चांदी और करीब 76 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. कई प्लॉटों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देशन और डीआईजी भुवन भूषण यादव की मॉनिटरिंग में पांच टीमों ने यह कार्रवाई की. पूरे मामले का खुलासा प्रेस वार्ता में किया जाएगा.
Bikaner Panchayat Vibhag LDC Raid: बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत विभाग के एलडीसी शुभकरण के ठिकानों पर छापा मारा. इस रेड में भारी मात्रा में सोना-चांदी और नकदी बरामद होने से हड़कंप मच गया है.
जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब एक किलो सोना, एक किलो चांदी और लगभग 76 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं. इसके अलावा कई प्लॉटों के दस्तावेज भी एसीबी टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं. बरामदगी की मात्रा को देखते हुए मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा है.
यह पूरी कार्रवाई एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में की गई. वहीं, डीआईजी भुवन भूषण यादव की मॉनिटरिंग में पांच अलग-अलग टीमों ने समन्वय बनाकर एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान एडीएसपी विनोद कुमार, एडीएसपी आशीष कुमार और सीआई इंद्र कुमार भी सक्रिय भूमिका में नजर आए.
सूत्रों के मुताबिक, एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की. जब्त किए गए प्लॉटों के कागजातों की भी विस्तार से पड़ताल की जा रही है, ताकि संपत्ति के स्रोत और आय से अधिक संपत्ति के पहलू की जांच की जा सके.
इस बड़ी कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब सभी की नजर डीआईजी की प्रस्तावित प्रेस वार्ता पर टिकी है, जिसमें पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. एसीबी की इस रेड को बीकानेर में हाल के समय की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है.
