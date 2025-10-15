Zee Rajasthan
जैसलमेर हादसे के बाद बीकानेर प्रशासन एक्टिव, स्लीपर बसों की हो रही है चेकिंग

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर से जयपुर रूट पर भारी तादाद में स्लीपर से निकल रही है जिनको लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और इस स्लीपर बस को चेक करके अंदर सवारियां कितनी भरी हुई है और सामान भरा हुआ है और किस तरह के हालात है उनको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Oct 15, 2025, 01:50 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 01:50 PM IST

जैसलमेर हादसे के बाद बीकानेर प्रशासन एक्टिव, स्लीपर बसों की हो रही है चेकिंग

Bikaner News: जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई अब इस हादसे में बाद पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है. वहीं, श्रीडूंगरगढ़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. सीओ निकेत पारीक के निर्देशन में आज बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हाईवे से गुजर रही सभी स्लीपर बसों को चेक किया जा रहा है और उनके आपातकालीन दरवाजा को भी खोलकर चेक करवाया जा रहा है.

बीकानेर से जयपुर रूट पर भारी तादाद में स्लीपर से निकल रही है जिनको लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और इस स्लीपर बस को चेक करके अंदर सवारियां कितनी भरी हुई है और सामान भरा हुआ है और किस तरह के हालात है उनको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है.

जैसलमेर में हुए हादसे को को देखते हुए सीओ निकेत पारीक ने सख्त संदेश दिया है कि किसी भी लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा और लापरवाह बस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बसों को सीज किया जाएगा. पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर बस संचालकों में हड़कंप मच गया है.

बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जोधपुर जा रही एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बस में कुल 57 यात्री सवार थे. यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर उस समय हुआ जब बस जोधपुर की ओर जा रही थी. देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई. कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए.

बस में पटाखे तो वजह नहीं?
जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. अधिकारियों के अनुसार, बस में सवार कुछ यात्री पटाखे लेकर जा रहे थे और यही आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है.

राजस्थान के मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर ने हादसे के बाद कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयावह हादसा कभी नहीं देखा. बस के अंदर विस्फोट हुआ था. FSL टीम इसकी पूरी जांच करेगी. मंत्री ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि बस के अंदर पटाखों की वजह से आग फैली. बस और उसके अंदर का सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

हाइवे पर आग की लपटों में तब्दील हुई बस
जैसलमेर पुलिस के अनुसार, बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. कुछ ही दूरी तय करने के बाद चालक ने देखा कि वाहन के पीछे से धुआं उठ रहा है. उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि पूरी बस लपटों में घिर गई.

स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. सेना के जवानों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान में सहयोग दिया. फायर सर्विस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. 16 यात्री गंभीर रूप से घायल, कई को जोधपुर रेफर किया गया. घटना में घायल यात्रियों को तुरंत जवाहर अस्पताल, जैसलमेर में भर्ती कराया गया. वहीं 16 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए जोधपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

