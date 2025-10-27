Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर पुलिस... क्या अब ऑटो चालकों को भी हेलमेट लगाकर चलाना होना वाहन? अगर नहीं, तो बताओ क्यों किया चालान?

Bikaner Auto Driver Fined Challan: बीकानेर पुलिस का अजब चालान, ऑटो चालक पर बिना हेलमेट चलाने का जुर्माना ! 10 अप्रैल 2024 को जारी हुआ था चालान, अब सोशल मीडिया पर मचा बवाल. ऑटो चालक संजय आचार्य बोले-ऑटो पर हेलमेट कैसे पहनूं?

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 27, 2025, 02:10 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 02:10 PM IST

Trending Photos

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग
7 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेले में धमाका! 15 करोड़ का शाबाज और 11 करोड़ का बादल बने लोगों की दीवानगी, विदेशी भी रह गए दंग

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह
6 Photos
Rajasthan weddings

रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये बेहतरीन जगह

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने ही बेटे की फोड़ दी थीं आंखें!

बीकानेर पुलिस... क्या अब ऑटो चालकों को भी हेलमेट लगाकर चलाना होना वाहन? अगर नहीं, तो बताओ क्यों किया चालान?

Bikaner Auto Vehicle Helmet Challan: बीकानेर में एक ऑटो चालक को बिना हेलमेट चलाने का चालान जारी होने का मामला सुर्खियों में है. 10 अप्रैल 2024 को ऑटो चालक संजय आचार्य के खिलाफ यह चालान काटा गया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. संजय आचार्य ने हैरानी जताते हुए कहा, "ऑटो चलाने के लिए हेलमेट कैसे पहनूं?"

इस घटना ने बीकानेर ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं, और लोग सोशल मीडिया पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह तकनीकी गलती का मामला हो सकता है, जिसके चलते विभागीय जांच की मांग उठ रही है. वायरल वीडियो पर बीकानेर यातायात शाखा ने सफाई दी है, जिसमें उन्होंने इसे संभावित त्रुटि बताया और जांच का आश्वासन दिया. यह चालान बीकानेर में चर्चा का विषय बन गया है, और लोग ट्रैफिक नियमों के लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं.

बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ऑटो चालक को बिना हेलमेट के लिए चालान जारी करने का मामला सुर्खियों में है. 10 अप्रैल 2024 को सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने ऑटो चालक संजय आचार्य के खिलाफ यह चालान काटा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. संजय आचार्य ने हैरानी जताते हुए कहा, "ऑटो चलाने के लिए हेलमेट कैसे पहनूं?" यह अनोखा चालान शहर में चर्चा का विषय बन गया है, और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर मजाकिया टिप्पणियों का दौर चल रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब ऑटो चालकों को भी हेलमेट पहनना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तकनीकी चूक या लापरवाही?

संजय आचार्य को तब इस चालान का पता चला, जब वे अपने वाहन को बेचने से पहले ऑनलाइन चालान की जांच कर रहे थे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह विभागीय स्तर पर तकनीकी चूक हो सकती है, जिसने ट्रैफिक सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना ने बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि ऐसी गलतियां आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं.

पुलिस की सफाई और सुधार का आश्वासन

वायरल वीडियो के बाद बीकानेर यातायात शाखा ने प्रेस नोट जारी कर स्थिति स्पष्ट की. पुलिस ने बताया कि ऑटो का चालान गलती से हेलमेट हेड में दर्ज हो गया था, जबकि वास्तव में यह नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने का मामला था. विभाग ने इसे मानवीय त्रुटि करार देते हुए कहा कि ऐसी गलतियों का सुधार नियमानुसार पहले ही किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक दबाव और ऑनलाइन सिस्टम में कभी-कभी डिवाइस में हेड बदलने की तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है. यातायात शाखा ने नागरिकों से अपील की है कि गलत चालान होने पर आवेदन देकर सुधार करवाया जा सकता है. बीकानेर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि किसी भी चालक को गलत चालान से नुकसान नहीं होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news