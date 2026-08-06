/बीकानेर को वो अनोखा शिव मंदिर, जहां एक ही छत के नीचे '12 महादेव'

Bikaner News: शिव की भक्ति के लिए, अपने मन्नत के अनुसार भक्त अलग-अलग ज्योतिर्लिंग जाकर पूजा करते है , लेकिन बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है, जहां एक साथ बारह महादेव विराजमान है. इस बराह महीने ही बारह ज्योतिर्लिंग महादेव के मंदिर में भक्त लोगो का तांता लगा रहता है, जहां भक्त अपने-अपने मन्नत के अनुसार, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते है और अपनी मन्नत को पाते हैं.

शिव की आराधना करना आसान नहीं है, अपनी मन्नत के अनुसार, लोग शिव की आराधना करते है. देश में एक ऐसा स्थान था, जहां एक साथ बारह ज्योतिर्लिंग विराजमान है. एक कोलकाता का बारह महादेव मंदिर और दूसरा बीकानेर का बारह महदेव का मंदिर.

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एक ही स्थान पर बारह शिवलिंग

इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में एक ही स्थान पर बारह शिवलिंग बने है और साथ में बारह मंदिर भी बने है, जहां पार्वती और गणेश विराजमान है. इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है. आज सावन के सोमवार के दिन मंत्रोचार और ॐ नम शिवाय गुंजायमान है. महादेव के जयकारे लगाते हुवे भक्तगन शिवलिंग की पूजा करते है.

महाराजा डूंगर सिंह ने बनवाया था मंदिर

लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है, महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है. बीकानेर के इस मंदिर का इतिहास है कि यह मंदिर बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह ने बनवाया था.

इस मंदिर में महिलाएं विशेष कर शिव की पूजा करती है और बारह जोत्तिर्लिंग की पूजा कर मनपसंद पति की कामना करती है और ऐसी भी मान्यता है की बारह ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है. लोग अपने जीवन में खुशहाली और सुख की कामना के लिए यहां आते हैं.

दूध और जल से शिव का अभिषेक

इस मंदिर में शिव के बारह ज्योतिर्लिंग है जिसमें, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, महाकालेश्वर , वैधनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नरबदेश्वर , विश्वनाथ केदारनाथ, ममलेश्वर , नागेश्वर, गौतमी कुल बारह ज्योतिर्लिंग है, जहां भक्त मंत्रोचार करते है, बिलपत्र चढ़ाते है और दूध और जल से अभिषेक करते है. पुष्प, चवल, चन्दन, धतुरा, जनेऊ से महादेव का श्रृंगार करते हैं.

बारह महादेव का यह बारह ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जहां आने मात्र से भक्तों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है और उन्हें जीवन में समृधि की प्राप्ति होती है.

बारह महादेव के बारह ज्योतिर्लिंगों की बारह मन्नतें-

1. सोमनाथ - धन दौलत प्राप्ति

2. मल्लिकार्जुन - नौकरी , नए सपने पूरे करने के लिए

3. महाकाल - विवाह का वरदान

4. ओंकारेश्वर - कष्टों से छुटकारा

5. बैजनाथ - लम्बी उम्र

6. भीमेश्वर - सोहरत पाने के लिए

7. रामेश्वर - कामयाबी पाने के लिए

8. नागेश्वर - आत्मा की शांति मोक्ष

9. विश्वनाथ - सबसे श्रेष्ठ और शिव की उपाश्ना का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है.

10. केदारनाथ - विद्या का वरदान

11. त्रम्बंकेश्वर - संतान की प्राप्ति

12. घर्नेश्वर - शत्रुओं का नाम

