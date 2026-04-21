Rajasthan Crime: राजस्थान के बीकानेर जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाई है. नोखा थाना क्षेत्र के बच्छड़ा ताल इलाके में मिले शव की पहचान मनीष जांगू के रूप में हुई थी. शुरुआती जांच में यह मामला पूरी तरह रहस्यमय बना हुआ था, लेकिन पुलिस की लगातार मेहनत और तकनीकी जांच ने इस केस की परतें खोल दीं.



जांच के दौरान सामने आया कि इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी निकिता ही थी. पुलिस के अनुसार, निकिता का एक नाबालिग युवक के साथ प्रेम संबंध था और इसी संबंध के चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पत्नी और उसके नाबालिग प्रेमी ने मिलकर तार से गला घोंटा

योजना के तहत पहले मनीष को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया गया. जब वह पूरी तरह अचेत हो गया, तब आरोपी पत्नी और उसके नाबालिग प्रेमी ने मिलकर तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. यह पूरी वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई ताकि किसी को शक न हो.



हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया, जिससे मामला हादसा या अज्ञात मौत जैसा लगे. इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक का मोबाइल फोन भी अलग स्थान पर ठिकाने लगा दिया गया, ताकि जांच की दिशा भटक जाए.



पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों, जैसे मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया. लगातार पूछताछ और सबूतों के आधार पर आखिरकार पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया. इस कार्रवाई का नेतृत्व मृदुल कच्छावा के निर्देशन में किया गया, बनवारी लाल मीणा और जरनैल सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम ने इस जटिल मामले को सुलझाया.

पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके नाबालिग प्रेमी को निरुद्ध किया गया है. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं.