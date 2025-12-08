Zee Rajasthan
बीकानेर में 6 महीने से बार-बार आ रहे पाक एयर बैलून, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकते बंद नहीं हो रही है. खाजूवाला और लूणकरणसर क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में कई बार एयर बैलून बरामद हो चुके है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बैलून के बहाने तस्करी या संदिग्ध गतिविधि छिपाने की कोशिश हो रही है. ऐसे में अलर्ट रहें.

Published: Dec 08, 2025, 04:50 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 04:50 PM IST

बीकानेर में 6 महीने से बार-बार आ रहे पाक एयर बैलून, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Bikaner News : भारत–पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है बीकानेर जिले के खाजूवाला सेक्टर में पिछले छह महीनों से लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें जारी हैं, सूत्रों के मुताबिक सीमा क्षेत्र में अब तक आधा दर्जन ऐसे एयर बैलून मिले हैं, जो देखने में बिल्कुल हवाई जहाज जैसी शक्ल वाले थे और उन पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ मिला है. यह बैलून अलग–अलग स्थानों पर मिले हैं, लेकिन खास बात यह रही कि इनमें किसी भी प्रकार का यंत्र, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लगा था.

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह पाकिस्तान की ओर से एक सोची समझी साजिश हो सकती है बार–बार खाली बैलून छोड़ कर भारतीय एजेंसियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कि यह सिर्फ सामान्य बैलून हैं, और इसी भरोसे के पीछे वास्तविक गतिविधि छिपाई जा सके. यानी जब सुरक्षाबल ऐसे बैलून को सामान्य समझ लें तो उस समय तस्करी का सामान, ड्रग्स या संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार भेजे या बुलाए जा सकते हैं. यही कारण है कि स्थानीय लोगों के साथ बीएसएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं.

बीते दिन भी जिले के दो अलग–अलग स्थानों पर ऐसे एयर बैलून मिले। एक खाजूवाला क्षेत्र में जबकि दूसरा लूणकरणसर इलाके में मिला. दोनों बैलून को मौके की पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इन बैलून के पीछे की असली मंशा क्या है और यह किस प्रकार की साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं.

खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने सीमावर्ती ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें. चावला ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है और ऐसे में आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है.

खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने सीमावर्ती ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें. चावला ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी सीमा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है और ऐसे में आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है.

