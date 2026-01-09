Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bikaner Camel Festival 2026: बीकामेर में धूमधाम से हुआ विश्व प्रसिद्ध कैमल फेस्टिवल का आगाज, दिखे रॉयल संस्कृति के रंग

Bikaner Camel Festival 2026: पूरी दुनिया में फेमस बीकानेर कैमल फेस्टिवल 2026 आज से शुरू हो चुका है. उत्सव की शुरुआत हैरिटेज वॉक के साथ की गई, जिसने बीकानेर के इतिहास, कला और संस्कृति की एक जीवंत झलक पेश की. यह हैरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होकर ऐतिहासिक रामपुरिया हवेली तक पहुंची. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rounak vyas
Published: Jan 09, 2026, 04:55 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 04:55 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!
7 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं?

Bikaner Camel Festival 2026: बीकामेर में धूमधाम से हुआ विश्व प्रसिद्ध कैमल फेस्टिवल का आगाज, दिखे रॉयल संस्कृति के रंग

Bikaner Camel Festival 2026: पूरी दुनिया में कैमल सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के बीकानेर में आज से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया. इस प्रतिष्ठित उत्सव की विधिवत शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने की. इस मौके पर विधायक जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि भी मौजूद रहे. जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव ने पहले ही दिन देशी-विदेशी सैलानियों को बीकानेर की समृद्ध संस्कृति और विरासत से रूबरू करा दिया.

उत्सव की शुरुआत हैरिटेज वॉक के साथ की गई, जिसने बीकानेर के इतिहास, कला और संस्कृति की एक जीवंत झलक पेश की. यह हैरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होकर ऐतिहासिक रामपुरिया हवेली तक पहुंची. इस दौरान प्रतिभागियों को बीकानेर के लगभग 500 साल पुराने इतिहास, यहां की रंगीन संस्कृति, खान-पान और परंपराओं से अवगत कराया गया. वॉक के दौरान शहर की गलियों में बिखरे रंगों और लोक जीवन को देखकर देशी-विदेशी सैलानी अभिभूत नजर आए.

हैरिटेज वॉक के दौरान नगाड़ा, मश्क, चंग और बांसुरी वादन के साथ-साथ भजन गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं. लोक संगीत की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया. वहीं, सैलानियों को मथेरण, बंधेज, पोट्री, सुनहरी कलम कला और साफा बांधने की पारंपरिक कला से भी परिचित कराया गया. इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकार और सजे-धजे ऊंट आकर्षण का केंद्र बने रहे.

हैरिटेज वॉक का काफिला भांडाशाह जैन मंदिर के पास पहुंचा, जहां हरियाणवी रागड़ी की प्रस्तुति दी गई. इसके बाद वॉक चूड़ी बाजार की ओर बढ़ी. यहां सब्जी बाजार की ऐतिहासिक चौकी पर बीकानेर के प्रसिद्ध घूमर नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही बीकानेर की पहचान मानी जाने वाली भुजिया, घेवर और जलेबी बनाने का लाइव प्रदर्शन भी हुआ, जिसका स्वाद चखने का मौका प्रतिभागियों और सैलानियों को मिला.

इसके बाद मोहता चौक के बड़े पाटे पर पारंपरिक भोजन बनाने का प्रदर्शन किया गया. यहां बीकानेर के लोकल व्यंजनों की खुशबू और स्वाद ने सभी को आकर्षित किया. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास, प्रशासनिक अधिकारी और सैलानी खुद भी इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते नजर आए.

अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव के इस पहले दिन ने यह साबित कर दिया कि बीकानेर सिर्फ ऊंटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत, लोककला, खान-पान और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी दुनियाभर में एक खास पहचान रखता है. आने वाले दो दिनों में ऊंटों से जुड़ी प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई रंगारंग आयोजन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news