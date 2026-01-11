बीकानेर कैमल फेस्टिवल में बीकमपुर के सगे भाइयों की जोड़ी ने राजस्थानी कला में मचाई धूम

Bikaner Camel Festival: बीकानेर में इन दिनों कैमल फेस्टिवल की धूम है. ऐसे में क्या बड़े क्या छोटे कलाकार अपनी कला से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ जिले के बज्जू उपखंड क्षेत्र के बीकमपुर गांव से राजस्थानी संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है.

ग्राम पंचायत बीकमपुर के सरपंच संग्रामसिंह भाटी के दो नन्हे बच्चों ने कम उम्र में ही राजस्थानी कला और संस्कृति के सशक्त संवाहक बनकर उभर रहे हैं. दोनों सगे भाई बीते एक वर्ष से राजस्थानी लोक संस्कृति, परंपराओं और कलात्मक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं.

इन नन्हें कलाकारों की विशेष बात यह है कि उनकी मां देवांसी सिंह स्वयं उनकी प्रशिक्षक की भूमिका निभा रही हैं. मां के सानिध्य और मार्गदर्शन में दोनों भाई राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी हर गतिविधि में भाग ले रहे हैं ताकि बचपन से ही उनमें अपनी बोली, परंपरा और लोककला के प्रति गहरा लगाव विकसित हो सकें.

सरपंच संग्रामसिंह भाटी ने बताया कि राजस्थान से गहरा जुड़ाव होने के कारण परिवार का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति, कला और बोली को न केवल जाने बल्कि उसे गर्व के साथ आगे बढ़ाए. यह प्रयास उसी सोच का परिणाम है.

वहीं, देवांसी सिंह ने कहा कि उनका स्वयं का बचपन से ही राजस्थानी संस्कृति से विशेष लगाव रहा है. उन्हें अपने समय में मंच और अवसर सीमित मिले इसलिए अब वह अपने बच्चों को नियमित रूप से राजस्थान की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी करवा रही हैं ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी कला को प्रस्तुत कर सकें.

इन नन्हे कलाकारों की टीम में बालिका जियाना भी शामिल है, जो शत्रुंजय सिंह की टीम के साथ अभिनय की तैयारी में जुटी हुई है. तीनों बाल कलाकार मिलकर लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.

वर्तमान में बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्ही टीम की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया. कम उम्र में मंच पर आत्मविश्वास, अभिनय और राजस्थानी रंग में रंगी प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो बाल कलाकार भी संस्कृति को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

