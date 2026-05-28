/भूल जाएंगे नॉर्मल पनीर का स्वाद! राजस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजी सेहत की नई सौगात, ऊंट पालकों की चमकेगी किस्मत

Bikaner News: राजस्थान की शान और रेगिस्तान की पहचान माना जाने वाला ऊंट अब केवल पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं रहा है. बदलते समय के साथ ऊंट से जुड़े उत्पादों को लेकर वैज्ञानिक शोध तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र (NRCC) के वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है. वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध से पनीर तैयार किया है, जिसे स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी बताया जा रहा है.

यह पहल न सिर्फ ऊंटनी के दूध को नई पहचान दे रही है, बल्कि हेल्थ फूड इंडस्ट्री में भी नए अवसर पैदा करती नजर आ रही है. बीकानेर में हो रहा यह शोध अब देशभर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है.

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ऊंटनी के दूध में मौजूद हैं कई पोषक तत्व

वैज्ञानिकों के अनुसार ऊंटनी के दूध में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं. यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में ऊंटनी के दूध को लेकर वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रुचि लगातार बढ़ी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंटनी का दूध डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. लंबे समय से NRCC के वैज्ञानिक ऊंटनी के दूध पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके पोषण गुणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं. अब इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध से पनीर तैयार करने में सफलता हासिल की है.

स्वाद और सेहत का नया मेल

NRCC के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊंटनी के दूध से तैयार किया गया यह पनीर स्वाद में सामान्य पनीर से अलग है, लेकिन इसकी पौष्टिकता इसे खास बनाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पनीर प्रोटीन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर माना जा रहा है.

रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटनी का दूध आसानी से उपलब्ध होता है. ऐसे में इसे आधुनिक हेल्थ फूड के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में ऊंटनी के दूध से तैयार उत्पादों की मांग बढ़ सकती है.

डेयरी और ऊंट पालन को मिल सकती है नई दिशा

बीकानेर में हो रहे इस शोध ने ऊंट पालन से जुड़े लोगों के लिए भी नई उम्मीद जगाई है. लंबे समय से ऊंट पालन करने वाले लोगों को सीमित आय के अवसर मिलते रहे हैं, लेकिन यदि ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद बाजार में लोकप्रिय होते हैं तो इससे ऊंट पालकों को आर्थिक लाभ मिल सकता है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊंटनी के दूध से तैयार डेयरी उत्पाद भविष्य में बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. इससे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रोजगार और डेयरी उद्योग को भी मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है.

रेगिस्तान की सौगात बन सकती है हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा

कभी रेगिस्तान के जीवन का अहम हिस्सा रहा ऊंट अब आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान में भी नई भूमिका निभाता नजर आ रहा है. बीकानेर के वैज्ञानिकों की यह पहल केवल एक शोध नहीं, बल्कि पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक जरूरतों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

रेगिस्तान की यह अनोखी सौगात अब स्वाद और सेहत दोनों का नया प्रतीक बनती जा रही है. आने वाले समय में ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकते हैं और भारत के डेयरी सेक्टर को नई दिशा दे सकते हैं.