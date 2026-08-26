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दिल्ली ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचा सरकारी कैंसर इंजेक्शन? जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Bikaner Cancer Injection: बीकानेर के सरकारी कैंसर इंजेक्शन मामले की जांच में संदिग्ध ‘बैवेंसियो’ वायल को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. कंपनी स्तर पर जांच किए गए दो वायल में इम्यूनोथेरेपी दवा नहीं मिलने और रिफिलिंग की आशंका जताई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rounak vyas
Published:Aug 26, 2026, 04:35 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 04:35 PM IST
दिल्ली ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचा सरकारी कैंसर इंजेक्शन? जांच में चौंकाने वाले खुलासे
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: बीकानेर के सरकारी कैंसर इंजेक्शन मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं. दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में जब्त किए गए ‘बैवेंसियो’ के चार संदिग्ध वायल में से दो की कंपनी स्तर पर जांच कराई गई. जांच में दोनों वायल में इम्यूनोथेरेपी दवा नहीं मिलने की बात सामने आई है. इनमें सामान्य सॉल्वेंट रिफिल किए जाने की आशंका जताई गई. जांच के दौरान दोनों वायल की रबर कैप पर पंचर के निशान भी मिले. इससे वायल को पहले खोलकर दोबारा भरने यानी रिफिलिंग किए जाने का शक और गहरा गया है.


Avelumab की मात्रा काफी कम मिली
मर्क की लैब रिपोर्ट में Avelumab के दो संदिग्ध सैंपल को काउंटरफिट बताया गया. रिपोर्ट के मुताबिक AU052510 बैच के एक सैंपल में E. coli बैक्टीरिया मिला, जबकि दूसरे संदिग्ध सैंपल में Serratia marcescens की पुष्टि होने की बात कही गई है. दोनों सैंपल नॉन-स्टेराइल पाए गए. जांच में Avelumab की मात्रा भी असली रेफरेंस उत्पाद के मुकाबले काफी कम मिली. लैब रिपोर्ट में असली वायल को दोबारा भरकर इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई गई है.

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बीकानेर में 600 इंजेक्शन की हुई थी सप्लाई
मामले में बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा के मुताबिक, साल 2023 में 300-300 के दो बैच में कुल 600 इंजेक्शन की सप्लाई हुई थी. कॉलेज स्तर पर कमेटी बनाकर स्टोर और रिकॉर्ड की जांच कराई गई. जांच में किसी इंजेक्शन के मिसिंग होने की जानकारी सामने नहीं आई. यानी बीकानेर में सरकारी सप्लाई के रिकॉर्ड में फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं मिली है. इसके बावजूद इसी सप्लाई से जुड़े इंजेक्शन के दिल्ली के अवैध बाजार तक पहुंचने का सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है.


2770 इंजेक्शन की जांच शुरू
दिल्ली ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद RMSCL प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन मामले को पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा. फील्ड में भेजे गए करीब 2770 इंजेक्शन की जांच शुरू कराई गई है.


अब जांच एजेंसियां RMSCL की सप्लाई, स्टॉक और डिस्पैच रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीकानेर के स्टॉक में कोई कमी नहीं मिली तो सरकारी सप्लाई से जुड़ा कैंसर इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचा? क्या असली वायल निकालकर उन्हें रिफिल कर दोबारा बाजार में उतारा गया? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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